Después de la tormenta... siempre sale el sol

Aunque mil veces hayamos comprobado, de manera literal, que después de una tormenta intensa vuelve a salir el sol , en el ámbito espiritual nos cuesta mucho encarnar esta certeza y mantener las actitudes adecuadas mientras el aguacero arrecia.

En Chile, las lluvias de las últimas semanas han golpeado con fuerza distintas zonas y me han llevado a meditar sobre esas otras tormentas que todos, tarde o temprano, debemos atravesar. ¿Cómo vivirlas sin dejarnos arrastrar por aluviones de lágrimas, gritos desesperados, acciones desafortunadas o decisiones apresuradas que después podemos lamentar?

Lo primero es tomar conciencia de que existen tormentas cuya llegada podemos prever, mientras otras nos sorprenden y apabullan sin darnos tiempo para prepararnos. Frente a las predecibles, así como limpiamos las canaletas, compramos sacos de arena y reunimos artículos de emergencia, también podemos prepararnos humana y espiritualmente: pedir ayuda a especialistas, conversar con personas sabias, recibir los sacramentos, orar y evaluar los posibles daños. Dimensionar lo que podría ocurrir nos permite reservar fuerzas y recursos para resguardar aquello que consideramos esencial.

También es importante comprender que haber atravesado con dificultad una tormenta en el pasado no significa que la experiencia vaya a repetirse de la misma manera. Nosotros ya no somos los mismos: hemos aprendido, hemos curtido el cuero y contamos con nuevas herramientas. Además, cada temporal posee su propio origen y una intensidad diferente. Recordarlo nos ayuda a disminuir el temor, pensar con mayor claridad y concentrar nuestras facultades en capear lo que viene con más sabiduría y paz. El tiempo no pasa en vano, y la madurez es una capa protectora que jamás deberíamos subestimar. Una vez en medio del temporal, muchas veces solo podemos esperar a buen resguardo y observar por dónde corren las aguas. Cada río va encontrando su cauce, y conviene recordarlo para el futuro. En los momentos de incertidumbre y dolor también descubrimos la verdad de nuestros vínculos. Aparecen quienes pueden quedarse, quienes necesitan ser sostenidos y quienes, aun queriendo acompañarnos, carecen de las herramientas para hacerlo. También están aquellos que se ponen silenciosamente al servicio de los demás y se convierten en un apoyo firme.

Los temporales suelen dejar pérdidas, y las tormentas espirituales también tienen las suyas. Se pierden confianzas, vínculos, proyectos y seguridades que solo podemos poner en manos de Dios mientras aprendemos a esperar. A veces, con el paso del tiempo, también ganamos libertad, autenticidad, autoconocimiento y una experiencia nueva para seguir caminando. Cuando el agua amenaza con entrar en nuestro hogar espiritual y la inundación de angustia ya no nos permite pensar con claridad, ha llegado el momento de pedir ayuda y mostrar nuestra vulnerabilidad ante alguien capaz de auxiliarnos. Allí hacemos espacio para Dios, porque nuestros propios recursos se han vuelto insuficientes. Reconocerlo constituye una profunda lección de humildad y nos prepara para ser más misericordiosos con las tormentas que otros tendrán que atravesar.

Cuando finalmente sale el sol, aparecen dos caras del paisaje que debemos aprender a aceptar. Por una parte, está toda la belleza de lo nuevo: el tímido rayo de luz, el arcoíris, el brote verde, el aroma de la tierra mojada y la calma tan anhelada. Todo comienza a decantar, y podemos presentir que el agua caída está despertando una vida bajo el suelo que todavía no alcanzamos a observar. Por otra parte, la luz permite contemplar con mayor claridad los daños que dejó el temporal. Hay que recoger basura, retirar los restos quebrados y reparar aquello que se estropeó. Pocas imágenes resultan tan elocuentes para explicar lo que también sucede en el alma.

Los temporales suelen dejar pérdidas, y las tormentas espirituales también tienen las suyas. Archivo.

Después de una tormenta intensa vuelve a salir el sol

Después de una crisis conviven sentimientos dulces y amargos: alivio y tristeza, gratitud y cansancio, esperanza y temor. Podemos alegrarnos porque la tormenta terminó y, al mismo tiempo, lamentar todo lo que se llevó consigo. Es entonces cuando el Señor nos invita a no quedar atrapados en lo que se perdió. Nos corresponde continuar, atesorando lo aprendido, cuidando los vínculos que permanecieron y confiando en la fecundidad de una tierra que resistió y vuelve lentamente a erguirse. Los árboles, las plantas y los animales están a punto de estallar en flores, crías y frutos. Nosotros también. Una tormenta puede convertirse en un capítulo más del ciclo de la vida y en una oportunidad para colaborar en la construcción del Reino de Dios: más humildes, más compasivos, más fecundos y liberados de la ilusión de controlar aquello que jamás estuvo completamente en nuestras manos.

Porque después de la tormenta, aunque a veces tarde más de lo que quisiéramos, siempre vuelve a salir el sol.

* Trini Ried Goycoolea. Periodista y escritora, especialista en vínculos.