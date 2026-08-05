La Odisea: qué libros deberías leer para adentrarte en el universo del héroe griego

La Odisea dejó de ser un clásico reservado para estudiantes y especialistas y volvió a instalarse en la conversación cotidiana. La adaptación escrita, dirigida y producida por Christopher Nolan no solo se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de 2026, con más de 911 millones de dólares recaudados en todo el mundo, sino que también impulsó el regreso del público a las salas IMAX y despertó un renovado interés por el poema épico atribuido a Homero.

Frente a ese fenómeno, muchos espectadores terminan la película con la misma pregunta: ¿por dónde empezar a leer La Odisea? Para responderla, MDZ entrevistó a Bruno Alfonzo, especialista en estudios clásicos e historia del mundo antiguo, becario del Conicet con lugar de trabajo en el LICH, profesor de la UNSAM y la USAL y PhD fellow en la University of Groningen (Países Bajos). El investigador recomendó las mejores traducciones y una serie de libros clave para comprender el universo homérico, el héroe griego y el contexto histórico de una de las obras más influyentes de la literatura occidental.

La primera recomendación del especialista apunta a una edición reciente publicada por Colihue. "Hay muchas traducciones de La Odisea. No puedo dejar de mencionar una que se hizo en Argentina. La publicó la editorial Colihue y fue realizada por la profesora Marta Alesso. Es la primera traducción al español hecha en Argentina por una argentina. Se publicó hace poco más de un año y, aunque todavía no tuve oportunidad de leerla, me parece importante destacar que ya contamos con una traducción argentina de la obra", explicó el especialista a este medio.

Para quienes buscan una edición con mayor desarrollo crítico y académico, Alfonzo recomienda la colección Gredos. "Quizás peco un poco de preciosista, pero recomiendo la traducción de Gredos, que cuenta con una introducción muy importante del profesor Carlos García Gual”, sostuvo Alfonzo.

Se trata de una de las ediciones más utilizadas en ámbitos universitarios y una referencia habitual para los estudios clásicos en español.

Mímesis: un ensayo imprescindible para comprender la narrativa homérica

Más allá de las traducciones del poema, el investigador también sugiere un clásico de la crítica literaria. “Recomiendo, además, para pensar con mayor profundidad la narrativa homérica y su manera de representar la realidad, el originalísimo análisis de Erich Auerbach en el primer capítulo de Mímesis, titulado La cicatriz de Ulises. Más allá de los debates que ha generado, creo que sigue siendo un texto clave que invita a reflexionar”, agregó

El mito del héroe: un libro para entender qué significa ser un héroe griego

Para quienes quieran profundizar en la construcción del héroe en la tradición clásica, Alfonzo recomienda una obra de referencia escrita en Argentina: "Si uno quisiera comprender la morfología heroica, no puedo dejar de mencionar El mito del héroe, del profesor Hugo Bauzá, cuyo subtítulo es Morfología y semántica de la figura heroica”.

El viaje de Odiseo. Shutterstock

El libro analiza cómo se construye la figura del héroe desde la Antigüedad y por qué esos modelos siguen presentes en la literatura y el cine contemporáneos.

Muros de Troya, playas de Ítaca

Por último, el especialista recomienda una obra destinada tanto a lectores nuevos como a quienes quieran profundizar en el contexto histórico de los poemas. "Otro libro que habla sobre La Ilíada, La Odisea y los poemas homéricos de manera muy amena es Muros de Troya, playas de Ítaca, de Jacqueline de Romilly. Es un libro corto, muy sutil y lindo de leer para acercarse a todas estas cuestiones."

Según Alfonzo, ese recorrido permite comprender mejor por qué, casi tres mil años después de su composición, las aventuras de Odiseo siguen inspirando nuevas interpretaciones, como la que llevó Christopher Nolan a la pantalla grande.