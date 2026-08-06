Las dramáticas fotos y videos que las inundaciones que dejó la tormenta en Buenos Aires
Calles bajo agua, complicaciones para circular y postales que reflejan la intensidad del temporal marcaron la jornada en distintos puntos del AMBA.
El fuerte temporal que afectó este jueves al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó múltiples postales que circularon rápidamente por las redes sociales de calles inundadas y serias complicaciones para el tránsito, lo que volvió a poner en evidencia los problemas que generan las lluvias intensas en distintos barrios.
Las precipitaciones provocaron anegamientos en avenidas, calles internas y esquinas donde el agua cubrió gran parte de la calzada, dificultando la circulación de autos, colectivos y peatones. En varios sectores, los vehículos avanzaron con extrema precaución para evitar quedar detenidos en medio de las acumulaciones de agua.
Las imágenes registradas durante la jornada muestran distintas postales del temporal: colectivos atravesando calles convertidas en verdaderos ríos, autos circulando entre olas y esquinas completamente cubiertas por el agua. También se observan barrios donde el nivel acumulado alcanzó buena parte de la calzada.
La tormenta, en imágenes
Las imágenes compartidas en redes permitieron dimensionar la magnitud de las lluvias que afectaron a gran parte del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.
Las condiciones climáticas obligaron a miles de personas a modificar sus traslados habituales y generaron demoras en distintos corredores viales.
Un día marcado por el agua
El temporal dejó escenas que rápidamente comenzaron a multiplicarse en redes sociales, donde vecinos compartieron registros de calles completamente anegadas, vehículos avanzando con dificultad y distintos puntos del AMBA bajo el agua.
La lluvia fue la protagonista de la jornada, volviendo a generar complicaciones en la región metropolitana.