Las dramáticas fotos y videos que las inundaciones que dejó la tormenta en Buenos Aires

Calles bajo agua, complicaciones para circular y postales que reflejan la intensidad del temporal marcaron la jornada en distintos puntos del AMBA.

El fuerte temporal que afectó este jueves al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó múltiples postales que circularon rápidamente por las redes sociales de calles inundadas y serias complicaciones para el tránsito, lo que volvió a poner en evidencia los problemas que generan las lluvias intensas en distintos barrios.

Facebook: Moreno Noticias Las precipitaciones provocaron anegamientos en avenidas, calles internas y esquinas donde el agua cubrió gran parte de la calzada, dificultando la circulación de autos, colectivos y peatones. En varios sectores, los vehículos avanzaron con extrema precaución para evitar quedar detenidos en medio de las acumulaciones de agua.

Las consecuencias del brutal temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires. Moreno Noticias Las imágenes registradas durante la jornada muestran distintas postales del temporal: colectivos atravesando calles convertidas en verdaderos ríos, autos circulando entre olas y esquinas completamente cubiertas por el agua. También se observan barrios donde el nivel acumulado alcanzó buena parte de la calzada.

La tormenta, en imágenes Las imágenes compartidas en redes permitieron dimensionar la magnitud de las lluvias que afectaron a gran parte del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

A24 Las condiciones climáticas obligaron a miles de personas a modificar sus traslados habituales y generaron demoras en distintos corredores viales.