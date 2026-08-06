Roger Zaldívar explicó cómo funciona el chip de Elon Musk que busca devolver la visión a personas ciegas

El oftalmólogo y CEO del Instituto Zaldívar, Roger Zaldívar , analizó en la 105.5 FM MDZ Radio el funcionamiento de Blindsight , el chip experimental que desarrolla Neuralink, la empresa de Elon Musk, con el objetivo de devolver parte de la percepción visual a personas ciegas.

Si bien destacó el potencial de la iniciativa, aclaró que se trata de un desarrollo en etapa experimental, con limitaciones técnicas y que requerirá tiempo antes de una eventual aplicación masiva.

El especialista explicó que Blindsight apunta a una nueva forma de generar percepción visual en personas cuyo ojo ya no funciona . "Lo que está haciendo este proyecto es saltearse el ojo. El ojo puede estar dañado y es justamente el instrumento que tenemos para que los objetos y todo lo que tenemos alrededor puedan ser interiorizados, pasar por todo un sistema complejo y ser entendidos y procesados en la parte de atrás del cerebro, en un área que se llama área 17 de Brodmann".

"Entonces, ¿qué hace Elon Musk? Dice: 'Bueno, mi cámara está dañada'. Esa cámara viene a ser el ojo. Vamos a saltearla e intentar armar un sistema artificial para que personas que tienen el órgano visual dañado puedan percibir visualmente directamente desde el cerebro", explicó.

Sobre el funcionamiento del dispositivo, Zaldívar detalló: "A través de un anteojo con una cámara, el paciente va a moverse y ese anteojo va a mandar información a un chip, a un procesador. Ese procesador va a alimentar un dispositivo que se coloca mediante una cirugía: hay que abrir el cráneo y se coloca una placa, un dispositivo, en el área 17 con electrodos que tratan de estimular directamente el área que procesa la visión".

El oftalmólogo señaló que el implante no permitirá recuperar una visión idéntica a la natural. "Nunca la visión orgánica con los ojos puede compararse con la visión que te puede dar este dispositivo, nunca".

Para explicar cómo sería la percepción generada por el chip, utilizó un ejemplo cotidiano: "¿Viste cuando vos tenés los ojos cerrados y te apretás bien los ojos y ves como puntitos negros por todos lados? Bueno, eso se llama fosfenos".

"Lo que hace esto es reconstruir imágenes en puntitos para que puedas ver, por ejemplo, rayas, círculos o contornos de caras. Va a ser muy útil para gente que ya tiene memoria visual, que tiene plasticidad. Alguien que ha visto y que sabe cómo es una camisa a cuadros va a poder aprender bastante rápido", agregó.

Según Zaldívar, el proceso de adaptación será progresivo. "Hay que ir haciendo todo un trabajo bastante artesanal, pero va a ir aprendiendo que lo que está viendo es una puerta o algún otro objeto, en una resolución muy baja y con un estilo así como en fosfenos, en puntitos. Pero para alguien que no ve, eso es un mundo y es un inicio".

A quiénes podría beneficiar y cuáles son sus desafíos

El especialista explicó que la primera etapa del desarrollo estará enfocada en personas que perdieron la visión luego de haberla tenido. "La iniciativa al principio está más apuntada a esas personas que ya tienen lo que se llama un mapa visual, que ya vieron, ya entienden y ya tienen de alguna manera el estímulo en el cerebro de lo que se vio".

"Las personas que nunca desarrollaron visión van a quedar para más adelante, porque realmente eso es mucho más complejo todavía", aclaró.

Zaldívar también recordó que existen antecedentes de investigaciones similares y destacó que la tecnología actual puede facilitar nuevos avances. "Ya hay proyectos como este en el pasado, de hecho algunos que se hicieron en España. Yo los estoy viendo, hay uno en la Universidad Miguel Hernández, en Alicante, y en distintos lugares".

"Siempre la dificultad son dos: la parte del cableado, de la incomodidad y de distintas cosas todavía. Hoy todo lo inalámbrico ayuda muchísimo, la capacidad de procesar imágenes y todo es mucho más rápido, ha cambiado tanto en el último año que va a facilitar muchísimo. Y, por supuesto, está la parte quirúrgica", indicó.

En ese sentido, remarcó que se trata de una intervención compleja. "No deja de ser una cirugía compleja, hay que abrir la cabeza y todo, pero en personas que para ver obviamente vale la pena, el riesgo-beneficio lo excede".

Sobre las pruebas realizadas hasta el momento, señaló que "se han hecho estudios en primates con este proyecto nuevo de Musk" y que "se vio claramente que los primates seguían objetos, ya con este dispositivo". "Se veía que reaccionaban a distintas cosas, entonces es real que están pudiendo, por lo menos, discernir que hay objetos y que hay distintas cosas", sostuvo.

De todos modos, pidió cautela con los tiempos de desarrollo. "Es para entusiasmarse, por supuesto, pero el tiempo también siempre tiene que ser razonable en esto, porque ya han postergado varias veces el estudio. Vienen anunciando hace meses algo que todavía no concretan".

Finalmente, Zaldívar destacó la combinación entre innovación tecnológica y medicina. "Lo que más festejo es que tipos con esta capacidad se metan en estas cosas. Cuando hay una intersección entre ciencia y estos genios emprendedores con recursos infinitos, pasan cosas que son increíbles".

"Creo que eso es lo que todos tenemos que festejar: que se metan en algo tan sensible como es poder devolverle a gente que no ve, es increíble", concluyó.