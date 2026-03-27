De una clínica a referencia global: el modelo Zaldivar que rompe la lógica argentina

El desarrollo y la consolidación del Instituto Zaldivar , uno de los centros oftalmológicos más reconocidos de la región, responde a una lógica de construcción sostenida en el tiempo, planificación estratégica y especialización creciente. Así lo explicó el Dr. Roberto Zaldivar durante su paso por MDZ Radio , donde repasó los ejes centrales de su labor profesional y empresarial.

“El instituto nace en el año '57 más o menos. Imaginate los años que estamos en esto. Hemos tenido, por supuesto, todos los vaivenes que ha tenido este país, pero la mayoría de las cosas que nosotros planeamos las hacemos para largo plazo. No miramos la circunstancia que hay en este momento, porque si no es imposible”, señaló.

En esa línea, remarcó que la visión empresarial se sostiene sobre decisiones proyectadas a futuro: “Estamos pensando que cuando construyamos lo que estamos pensando ahora va a ser en unos años y nos puede tocar años muy buenos. Así que siempre estamos haciendo cosas a futuro”.

El crecimiento del instituto también se apoyó en una expansión geográfica y en la conformación de equipos amplios. “Sí, en Montevideo también. No me acuerdo exacto el número, pero son un montón de personas laburando”, indicó sobre la estructura actual, que incluye presencia en distintas ciudades.

Respecto al funcionamiento interno, Zaldívar destacó su enfoque en los procesos : “Soy muy obsesivo en los sistemas, en que todo funcione muy bien. Entonces, cuando hay algo que se enlentece hace que todo el sistema funcione mal. Pero más que nada es eso. Soy muy obsesivo de que todos los pasos estén hechos bien”.

También explicó decisiones estratégicas en torno a la operación de la empresa, como la centralización inicial de las cirugías: “La idea era que toda la gente viniera acá”. Sin embargo, ese esquema se modificó con el tiempo: “La pandemia fue cuando abrimos el quirófano porque estuvimos muy aislados mucho tiempo entonces era muy complicado mantener esa estructura con todas las restricciones. Entonces ahí decidimos abrir el quirófano en Buenos Aires y bueno, desde esa vez funciona y es muy exitoso”.

Especialización, prestigio y proyección internacional

El posicionamiento del instituto también está vinculado a su capacidad de atraer pacientes y profesionales de distintos lugares. “El objetivo era dos, destacarnos y que venga gente de todos lados. Bueno, en eso estamos muy contentos. Realmente creo que lo pudimos hacer”, afirmó.

En paralelo, subrayó la importancia de la especialización dentro de la oftalmología como parte del crecimiento del proyecto: “Yo ya fui un subespecialista y me especialicé en el segmento anterior. Pero después con el tiempo me hice especializar mucho más en lo que se llama cirugía refractiva y catarata”.

Finalmente, remarcó el valor del esfuerzo como factor determinante en la consolidación del instituto: “Muchas veces la gente ve que una cosa se hace y parece que es fácil, y generalmente incluye un esfuerzo gigantesco”. Y agregó sobre la dinámica de trabajo: “Nosotros no existen los feriados, no existe nada. […] Trabajamos todos los días”.

De este modo, la trayectoria del Instituto Zaldivar se configura a partir de una combinación de planificación a largo plazo, rigurosidad en los procesos, especialización médica y una fuerte dedicación al trabajo continuo.