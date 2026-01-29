El Instituto Zaldivar fue elegido el mejor de América Latina

El Instituto Zaldivar ocupa el primer lugar del ránking que evalúa a más de mil clínicas y hospitales privados de América Latina.

Una vez más, el Instituto Zaldivar recibe un reconocimiento internacional. Esta vez, se trata de la segunda edición de Los Mejores Hospitales y Clínicas Privadas de América Latina de la revista Newsweek donde la clínica de ojos quedó en el primer puesto entre más de mil instituciones evaluadas.

instituto zaldivar (2).JPG ALF PONCE / MDZ El premio del Instituto Zaldivar La segunda edición de Los Mejores Hospitales y Clínicas Privadas de América Latina de la revista Newsweek premia a los principales hospitales privados de la región por su excelencia en procedimientos selectos dentro de las especialidades de ortopedia y oftalmología.

La clasificación se basa en varias fuentes de datos: una encuesta internacional en línea de profesionales médicos, datos de acreditación y certificación, calificaciones de reseñas en Google y la Encuesta de Implementación de PROMs de Statista (solo para procedimientos ortopédicos).

roberto zaldivar foro inversiones (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ Para ser elegibles para la clasificación, los hospitales o clínicas privados de la región latinoamericana debían ofrecer servicios en al menos uno de los siguientes procedimientos: cirugía de cadera y reemplazo de cadera, cirugía de rodilla y reemplazo de rodilla, cirugía de hombro, cirugía refractiva de ojos o cirugía de cataratas.

De más de mil instalaciones evaluadas, solo 153 lograron entrar en la clasificación final, segmentada en 5 listas específicas por procedimiento en dos especialidades médicas: