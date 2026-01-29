El Instituto Zaldivar fue elegido el mejor de América Latina
El Instituto Zaldivar ocupa el primer lugar del ránking que evalúa a más de mil clínicas y hospitales privados de América Latina.
Una vez más, el Instituto Zaldivar recibe un reconocimiento internacional. Esta vez, se trata de la segunda edición de Los Mejores Hospitales y Clínicas Privadas de América Latina de la revista Newsweek donde la clínica de ojos quedó en el primer puesto entre más de mil instituciones evaluadas.
El premio del Instituto Zaldivar
La segunda edición de Los Mejores Hospitales y Clínicas Privadas de América Latina de la revista Newsweek premia a los principales hospitales privados de la región por su excelencia en procedimientos selectos dentro de las especialidades de ortopedia y oftalmología.
La clasificación se basa en varias fuentes de datos: una encuesta internacional en línea de profesionales médicos, datos de acreditación y certificación, calificaciones de reseñas en Google y la Encuesta de Implementación de PROMs de Statista (solo para procedimientos ortopédicos).
Para ser elegibles para la clasificación, los hospitales o clínicas privados de la región latinoamericana debían ofrecer servicios en al menos uno de los siguientes procedimientos: cirugía de cadera y reemplazo de cadera, cirugía de rodilla y reemplazo de rodilla, cirugía de hombro, cirugía refractiva de ojos o cirugía de cataratas.
De más de mil instalaciones evaluadas, solo 153 lograron entrar en la clasificación final, segmentada en 5 listas específicas por procedimiento en dos especialidades médicas:
- Ortopedia: cirugía de cadera y reemplazo de cadera, cirugía de rodilla y reemplazo de rodilla, cirugía de hombro
- Oftalmología: cirugía refractiva de ojos, cirugía de cataratas
Las listas incluyen instalaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Uruguay
Cómo se califica
Para garantizar la calidad de los rankings, cada proyecto pasa por un riguroso proceso de verificación que valida los datos utilizados y asegura que se reconozca a los proveedores de atención médica más destacados.
Un equipo de analistas, con amplia experiencia en el sector, lleva a cabo investigaciones detalladas sobre distintos temas y centros de salud —incluidos hospitales, residencias de mayores y profesionales médicos— para ofrecer resultados confiables y relevantes.