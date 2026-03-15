Repetidores en secundaria: se sinceró el sistema y volvieron los índices prepandemia

Desde febrero Mendoza se venía preparando para una suba de la cantidad de repetidores en las escuelas secundarias. Finalmente, el número se confirmó la semana pasada: 20,31% de repitencia . La cifra está casi 5 puntos por encima del año pasado, pero es similar a los índices anteriores a la pandemia.

Según los datos de la Dirección General de Escuelas en 2015 repitió el 29% de los estudiantes del nivel secundario, esa cifra bajó levemente a 28,34% en 2016 y creció a 31,8% en 2017.

Según la DGE, hay más repetidores en 1° año y 3° año de la secundaria.

A partir de ese año comenzó una leve curvatura descendente: 24% de repetidores den 2018 y 22% en 2017. La cifra prepandemia es similar a la de 2025.

Los cambios se dieron tras el confinamiento y las clases virtuales. Los ciclos académicos 2020 y 2021 se tomaron como una unidad pedagógica, por lo tanto, todos los chicos pasaron de año en 2020, y se implementaron una serie de instancias para que los chicos no repitieran. En 2021, se permitieron hasta tres materias previas y luego se aplicó una instancia más de recuperación de saberes en marzo.

Estos bastones pedagógicos permitieron mejorar los números de la escuela secundaria y bajar la cantidad de repetidores : 18,19% en 2021, 19% en 2022, 17,79% en 2023 y un sorprendente 15,5% en 2024.

Promoción y Repitencia secundaria mendoza 2015 2025 Repetidores y alumnos que promocionaron en los últimos 10 años en Mendoza. MDZ

Los chicos en las aulas

Ante el aumento de la cantidad de repetidores -de 15,5% a 20,31%- el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar festejó el porcentaje de alumnos en las aulas: el 98,22% de los estudiantes empezó y terminó el ciclo lectivo 2025.

"Tener una retención superior al 98% es el primer paso; el segundo es asegurar que quien pasa de año lo haga con los conocimientos necesarios. Los números de este año muestran un sistema que contiene al alumno, pero que también le exige resultados concretos en los tiempos legales", dijo el funcionario de Alfredo Cornejo en las redes sociales.

Sin embargo, esta cifra se ha mantenido a lo largo de los últimos cuatro años: 98,22% en 2025, 98, 51% en 2024, 98,7% en 2023 y 99% en 2022.

MINISTRO DE EDUCACIÓN TADEO GARCÍA 8 El ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar MILAGROS LOSTES - MDZ

Por qué repitieron tantos alumnos

Hasta el año pasado, había una instancia especial en marzo para acompañar las trayectorias de los estudiantes y que pudieran pasar de año. Este espacio era solo para alumnos que tenían entre tres y cinco materias previas.

Estos alumnos comenzaban las clases como repetidores y a contraturno iban a clases de apoyo de las materias adeudadas dos veces a la semana. En este proceso de recuperación de saberes, la evaluación era continua y formativa para que cada estudiante pudiera rendir bien y pasar de año. Si el alumno rendía bien al menos tres de las cinco, en abril era promocionado de año.

Esta instancia no existe más, por lo que en febrero se cumplió el último plazo para sacar materias y quedarse -como máximo- con dos espacios curriculares desaprobados con la posibilidad de rendirlos en abril, agosto y noviembre.

Cecilia Paez educación privada DGE Graciela Betancourt presidenta Fundación Tomás Alva Edison 3.jpg La directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez. Rodrigo D'Angelo / MDZ

“Volvimos a la normativa anterior a la pandemia, donde podían solamente pasar con dos espacios pendientes de aprobación. Entre espacios del ciclo anterior y las previas que traían. Es decir, que los chicos que se dieron tres materias permanecieron”, explicó a Radio MDZ, la directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez.

“Desde el gobierno escolar tendemos a poner por sobre la mesa la exigencia, el nivel académico. Queremos que los chicos aprendan, que pasen de año aprendiendo. Y para eso tuvimos un 2025 con instancias de recuperación de contenidos a lo largo del año”, agregó.

Las materias y años más difíciles de la secundaria

Entre los datos analizados, la DGE identificó las materias que más desaprueban los alumnos y los años “coladores” que más estudiantes repiten.

“Las materias son Lengua, Matemática, Inglés. Y en el ciclo orientado, los chicos de tercero a quinto se están llevando algunas específicas como por ejemplo TIC en cuarto”, comentó Páez.

En cuanto a los años con más repetidores, se destacan 1° y 3°. Además, está la problemáticas de los alumnos de 5° año que terminan de cursar y que adeudan materias. “Tenemos que trabajar fuertemente con los chicos de 5° que no logran el egreso efectivo. Tenemos un número alto. Y este año nosotros invitamos a esos chicos del año pasado que no se fueron con el diploma en la mano a que vengan a la escuela y que rindan. Tienen posibilidad en abril, junio, agosto y noviembre”, dijo la funcionaria.