Secundaria: más del 20% de los estudiantes repitió de año en Mendoza

Los datos oficiales del ciclo lectivo 2025 revelaron que una importante cantidad de estudiantes secundarios no logró promocionar de año. Según el informe de la Dirección General de Escuelas ( DGE ), uno de cada cinco alumnos repitió de año .

Tras la eliminación de la instancia de marzo para rendir materias pendientes, más del 20% de los alumnos no pasaron de año: cerca de 22.589 chicos que no pudieron pasar de curso por adeudar más de dos asignaturas.

Desde la DGE esperaban un aumento de los repetidores , teniendo en cuenta que se eliminó la instancia de recuperación de saberes de marzo y se volvió a las dos materias previas. Ante este escenario, las autoridades ya habían solicitado a los directores de todas las escuelas secundarias que realicen una reserva de vacantes del 15% para tener bancos para los alumnos que repitieran de año.

Además de los datos de repitencia escolar, el informe indica una retención escolar récord , que alcanzó un histórico 98,22% . Esto significa que la gran mayoría de los alumnos que iniciaron el ciclo lectivo en abril permanecieron en el sistema hasta el final del año

La retención escolar alcanzó un promedio general del 98,22%.

El informe también plantea una "promoción efectiva": un 79,69% de los estudiantes pasó de año, y el 56,04% logró promocionar de manera directa al final el cursado regular, mientras que un 23,65% adicional alcanzó los objetivos pedagógicos durante las instancias de intensificación de diciembre y febrero.

Cambio de reglas

Hasta el año pasado, los alumnos que debían entre dos y cinco materias tenían una instancia extra de recuperación de saberes en marzo. Durante ese mes, estaban en la escuela como repetidores, pero si en marzo acreditaban al menos tres materias de las cinco, pasaban al año siguiente.

A partir de este año, las autoridades decidieron volver al viejo esquema de dos materias previas y se implementó una etapa de recuperación de saberes durante todo el mes de febrero. Los alumnos tenían que ir al horario habitual de la clase, tener el primer encuentro con el profesor y rendir. El profesor podía optar por una evaluación, una exposición, un trabajo de investigación o un trabajo práctico, según su criterio.

Desde la DGE señalaron que el objetivo de estas políticas es fortalecer la cultura del esfuerzo. Al concentrar las oportunidades de recuperación en diciembre y febrero, se evita el "arrastre" de deudas pendientes que históricamente complicaban el desempeño de los alumnos en el año entrante.

"Tener una retención superior al 98% es el primer paso; el segundo es asegurar que quien pasa de año lo haga con los conocimientos necesarios. Los números de este año muestran un sistema que contiene al alumno, pero que también le exige resultados concretos en los tiempos legales", concluye el informe.