El reclamo de pasajeros mendocinos por nuevas cancelaciones de Flybondi

Una vez más, la aerolínea low cost Flybondi quedó en el centro de las críticas tras la cancelación de varios vuelos que dejó a decenas de pasajeros varados y sin respuestas claras. Los afectados denunciaron demoras en la reprogramación, falta de información y dificultades para gestionar devoluciones o cambios, lo que reavivó los reclamos por el servicio de la compañía.

Entre los pasajeros afectados hay mendocinos que tenían previsto viajar a Buenos Aires para asistir al Lollapalooza , uno de los festivales musicales más convocantes del país. Por las cancelaciones , varios de ellos advirtieron que podrían perderse el evento ; un viaje que habían planificado con anticipación y para el que ya contaban con entradas, alojamiento y otros gastos pagos.

"Me cancelaron mi vuelo y no podremos asistir al Lollapallooza en Buenos Aires porque Flybondi avisó con poco margen de horario para buscar otra alternativa. Me puse a buscar en redes y me entero que hay miles de damnificados", relató una pasajera mendocina.

Pasajeros buscan respuestas luego de las cancelaciones o atrasos en los vuelos por parte de Flybondi.

Además, la joven explicó que tras la cancelación de su vuelo llamó por teléfono y desde la aerolínea le comunicaron que no había salidas para la fecha, por lo que perdió su primera noche de alojamiento y su entrada.

"Seguramente hay casos más importantes, pero la verdad se siente como un robo. No te dan margen a viajar por otro medio con tan poca anticipación, mandándote un mensaje diciendo que tu vuelo fue cancelado", expresó.

Vuelos cancelados de Flybondi

Según los registros, de 72 vuelos programados por Flybondi para volar por Argentina este jueves, 34 fueron cancelados y 24 tardaron más de 30 minutos en despegar.

En lo que respecta a Mendoza, tanto el vuelo de Mendoza a Aeroparque programado para las 8.20, como el vuelo estipulado para las 22.40, fueron cancelados. Además, el vuelo Mendoza - Ezeiza de las 20.10 fue atrasado más de dos horas.

Flybondi Pasajeros buscan alternativas tras la cancelación de Flybondi.

Por lo mencionado, algunos pasajeros decidieron comprar vuelos en otra aerolínea, mientras otros tantos buscaron una alternativa más económica como es el colectivo, para llegar a Buenos Aires y no perderse el famoso festival de música.

Flybondi 3

Sin embargo, no todos corrieron con las misma suerte. Algunos mendocinos que ya tenían su entrada y alojamiento pago, se perderán el Lollapalooza tras las múltiples reprogramaciones o cancelaciones por parte de Flybondi.

Flybondi en Argentina

Fundada en 2018 bajo la política de cielos abiertos impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, Flybondi fue la primera aerolínea low cost en operar en la Argentina y marcó el camino para la llegada de competidoras como JetSmart. Su estrategia de tarifas agresivas le permitió un rápido crecimiento, aunque también acumuló reiterados conflictos operativos.

En diciembre pasado, la compañía ya había protagonizado otro episodio de cancelaciones masivas, con 70 vuelos suspendidos en apenas tres días. Si bien durante 2025 mostró cierta mejora respecto al año anterior, los indicadores siguen siendo preocupantes.

Un ranking elaborado por la firma Amadeus ubicó a Flybondi como la segunda aerolínea más impuntual del país, solo por detrás de Boliviana de Aviación, con una tasa de cancelaciones del 6,4%. A fines de 2024, la situación era aún más crítica: uno de cada diez vuelos programados por la compañía no llegaba a despegar.