Tembló fuerte en Chile: ¿lo sentiste en Mendoza?

El sismo fue de 6.3 en la ciudad de Huasco, al norte de La Serena.

Los expertos opinaron acerca del uso de la palabra terremoto y sismo o temblor Foto: Archivo
Archivo

Un fuerte sismo sorprendió a todos en Chile, en la ciudad chilena de Huasco, al norte de La Serena. El mismo tuvo una magnitud de 6.3 grados y la profundidad alcanzó los 27 kilómetros, según detalló el Centro Sismológico Nacional de Chile. El temblor se sintió en algunos sectores de Mendoza.

Temblor en Chile

En varios supermercados de la región chilena se pudo ver cómo se movían las góndolas.

Así se sintió el temblor en Chile

Temblor en La Serena

Anticipo.

