Tembló fuerte en Chile: ¿lo sentiste en Mendoza?
El sismo fue de 6.3 en la ciudad de Huasco, al norte de La Serena.
Un fuerte sismo sorprendió a todos en Chile, en la ciudad chilena de Huasco, al norte de La Serena. El mismo tuvo una magnitud de 6.3 grados y la profundidad alcanzó los 27 kilómetros, según detalló el Centro Sismológico Nacional de Chile. El temblor se sintió en algunos sectores de Mendoza.
En varios supermercados de la región chilena se pudo ver cómo se movían las góndolas.
Así se sintió el temblor en Chile
