Emiten alerta amarilla para gran parte de Mendoza por tormentas intensas y granizo

La inestabilidad climática vuelve a encender las alertas en Mendoza . El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de nivel amarillo ante la posibilidad de tormentas que podrían ganar intensidad durante la noche de este viernes 13 de marzo.

El fenómeno afectaría a varios departamentos y zonas del territorio provincial, con lluvias que podrían presentarse en períodos breves pero con gran intensidad. Según el organismo meteorológico, el escenario previsto incluye tormentas de variada intensidad, algunas con potencial para volverse fuertes. En estos casos, el fenómeno podría venir acompañado por actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que alcanzarían velocidades cercanas a los 70 kilómetros por hora y caída ocasional de granizo .

El aviso alcanza a diferentes sectores de la provincia. Entre ellos se encuentran Junín y Rivadavia, además de los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato. También están incluidos General Alvear y la zona baja del departamento de San Rafael.

En estas áreas se espera que las precipitaciones acumuladas se ubiquen entre los 25 y 50 milímetros en lapsos cortos de tiempo. Sin embargo, las autoridades meteorológicas advierten que de manera puntual esos valores podrían superarse si las tormentas se intensifican.

El reporte oficial de contingencias climáticas de la provincia anticipa un viernes con nubosidad parcial y condiciones inestables. Durante gran parte del día se mantendrán temperaturas similares a las registradas en jornadas anteriores, con vientos leves provenientes del sector sudeste.

La máxima estimada para la jornada ronda los 28 grados, mientras que la mínima se ubica cerca de los 17 grados. Hacia la noche aumentará la probabilidad de tormentas, principalmente en el este y sur mendocino, donde también existe riesgo de granizo. En la zona cordillerana, en tanto, se prevé cielo parcialmente cubierto.

Recomendaciones ante tormentas intensas

Frente a este tipo de fenómenos, los especialistas recomiendan adoptar ciertas medidas preventivas para evitar situaciones de riesgo. Una de las principales sugerencias es limitar las salidas durante el desarrollo de las tormentas, especialmente si se registran fuertes ráfagas o caída de granizo.

También se aconseja mantener despejados desagües, canaletas y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. De igual modo, es conveniente no dejar bolsas de residuos en la vía pública para evitar obstrucciones que puedan agravar posibles anegamientos.

En caso de que el agua ingrese al hogar, se recomienda desconectar los aparatos eléctricos y cortar el suministro de energía como medida de seguridad. Otra precaución clave consiste en mantenerse alejado de puertas y ventanas durante la tormenta.

Por último, quienes se encuentren al aire libre cuando se desate el fenómeno deberían buscar refugio inmediato dentro de un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado. Estas medidas simples pueden marcar la diferencia cuando las condiciones meteorológicas se vuelven adversas.