Histórico: el Gobierno creó el primer registro nacional de bomberos voluntarios

El Gobierno nacional creó el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios y aprobó nuevas reglas para su reconocimiento, control y rendición de subsidios. La medida quedó formalizada en el Boletín Oficial por la Resolución 224/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y empezó a regir desde este viernes 13 de marzo de 2026.

La nueva normativa ubica el registro en la órbita de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios , dependiente de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y busca establecer criterios mínimos de gestión administrativa, financiera y operativa para las entidades del sistema. En los fundamentos, el texto oficial sostiene que era necesario contar con reglas “claras y simplificadas” para ordenar el funcionamiento y fortalecer la supervisión estatal.

Aunque la actividad de las asociaciones de bomberos voluntarios ya está reconocida por la Ley 25.054 como un servicio público prestado de manera voluntaria, la resolución publicada este 13 de marzo redefine el esquema registral y reglamentario bajo la estructura actual del Ministerio de Seguridad Nacional. La misma norma dispone que las entidades reconocidas previamente en el marco de la Resolución 420/2003 conservarán ese reconocimiento, siempre que cumplan con las nuevas condiciones de permanencia.

En los hechos, la medida le da a la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios un rol más amplio en materia de control. Entre sus funciones figuran recibir y tramitar solicitudes de reconocimiento, registrar a las entidades admitidas, emitir certificados de inscripción, intervenir en el análisis técnico de rendiciones de cuentas y realizar verificaciones previas o fiscalizaciones periódicas. También podrá adoptar medidas preventivas y proponer la pérdida del reconocimiento cuando detecte incumplimientos.

La resolución no se limita al padrón institucional. Además, aprueba el “Reglamento para la Gestión y Rendición de Subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios ”, una pieza clave para el seguimiento de los fondos públicos que recibe el sector. Ese punto resulta relevante porque la Ley 25.054 organiza la misión, el reconocimiento y parte del régimen de financiamiento del sistema nacional de bomberos voluntarios .

Como parte de esa actualización, el Ministerio homologó el “Reporte generado automáticamente por el Módulo de Rendiciones Web del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios”, que reemplaza el modelo de carta de presentación utilizado hasta ahora para las rendiciones. La intención oficial es reforzar la transparencia, la trazabilidad y la estandarización documental en el uso de los recursos públicos asignados a las asociaciones y federaciones del sistema.

Vigencia y alcance de la medida

La disposición entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial este viernes 13 de marzo de 2026. Sin embargo, la propia resolución aclara una excepción: el reglamento específico para la gestión y rendición de subsidios será aplicable a los pagos que se efectúen desde 2026 en adelante. Ese detalle marca un punto de corte administrativo para las futuras transferencias y sus respectivos controles.

La norma también instruye a la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios a realizar las adecuaciones necesarias tanto en la plataforma TAD como en el Módulo de Rendiciones Web. Con esa decisión, el Gobierno apunta a centralizar trámites, acelerar validaciones y dejar trazabilidad digital en los procedimientos de reconocimiento, fiscalización y rendición. En paralelo, el texto encuadra la implementación dentro de las competencias fijadas por el Decreto 233/2025, citado como marco para dictar instrucciones complementarias y aclaratorias.

Qué implica para los bomberos voluntarios

Para las entidades de bomberos voluntarios, el cambio implica un esquema más formalizado de inscripción, permanencia y supervisión. Las asociaciones seguirán siendo, según la Ley 25.054, personas jurídicas de bien público y sin fines de lucro que prestan un servicio público voluntario en todo el país, pero ahora deberán encuadrarse en un régimen más detallado de validación documental, control operativo y seguimiento financiero.

Desde la perspectiva del Estado, la resolución consolida un modelo de mayor estandarización administrativa sobre un sistema clave para la respuesta ante incendios, emergencias y desastres. El objetivo declarado es mejorar el cumplimiento de los estándares de seguridad, equipamiento y funcionamiento, al tiempo que se fortalece la capacidad oficial para auditar subsidios, verificar requisitos y mantener actualizado el universo de entidades reconocidas a nivel nacional.