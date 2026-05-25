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25 de mayo

Así se vivió la gran peña del 25 de Mayo en el Le Parc

Entre locro y empanadas, cientos de mendocinos festejaron el 25 de Mayo en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

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El folclore fue el protagonista en la peña del 25 de Mayo.

El folclore fue el protagonista en la peña del 25 de Mayo.

Maru Mena / MDZ

Mendoza festejó a lo grande el 25 de Mayo con peña en el Espacio Cultural Julio Le Parc. La celebración comenzó a las 12.30 y se extendió durante toda la tarde. Por el escenario pasó las mejores voces cuyanas y se lucieron los bailarines de folclore.

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Las reinas estuvieron en la gran peña de 25 de Mayo.

Las reinas estuvieron en la gran peña de 25 de Mayo.

Una gran peña del 25 de Mayo

Hoy, el escenario del Le Parc recibió a reconocidos referentes de la música y la danza, ofreciendo una mixtura perfecta entre tradición, juventud y proyección contemporánea. La actividad fue organizada por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través de la Subsecretaría de Cultura y la Municipalidad de Guaymallén.

La cita patria comenzó a las 12.30 y durante la tarde hubo un gran despliegue de talento local, donde el canto cuyano y las danzas folclóricas fueron los grandes protagonistas.

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Las voces cuyanas

Hermanas Abraham: con destacada trayectoria internacional, Betiana y Marianela Abraham deleitarán al público con sus características armonías vocales y un repertorio profundamente emotivo que incluye cuecas, gatos, tonadas y chacareras.

Leo Rivero: el joven cantautor mendocino traerá su propuesta fresca y potente que renueva el folclore argentino sin perder su esencia.

Cuarto Creciente: agrupación nacida en 2016 e integrada por músicos mendocinos, quienes fusionan los ritmos tradicionales del país con matices y sonidos contemporáneos.

Ensamble de la Orquesta Municipal Tito Francia: este prestigioso elenco de guitarras y percusión —declarado de Interés Cultural por la Nación— ofrecerá la estética única y la identidad sonora de la guitarra cuyana.

La Rienda: La agrupación festivalera por excelencia encenderá la pista con su amplio y convocante repertorio bailable, que va desde cuecas y gatos hasta resfalosas y zambas carperas.

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La excelencia de la danza

Compañía de Danzas Etnia: dirigida por Pamela Angulo y Agustín Giménez, presentará un impactante espectáculo de música y malambo. La gran atracción será la participación especial del Profesor Daniel Medina, destacado bailarín internacional que llega por primera vez a un escenario mendocino.

Ballet Municipal de Guaymallén: una de las agrupaciones de mayor trayectoria de la provincia, que celebra cuatro décadas de historia combinando técnicas de danza y teatro con las que han recorrido escenarios de América y Europa.

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Escuela Municipal de Danzas de Guaymallén: espacio inclusivo y formativo creado en 2010, que bajo la guía de sus docentes fomenta la identidad cultural y el aprendizaje de nuestras raíces a través del juego y el arte.

Ballet Folclórico Municipal de la Ciudad de Mendoza: fundado en 1968 por la histórica maestra Jesús Vera Arenas, este emblemático elenco aportará su reconocida ductilidad y calidad interpretativa en folclore y tango.

Ballet Origen Gaucho: con más de 20 años de historia en la enseñanza y difusión de la identidad argentina, la compañía guaymallenina dirá presente con sus cuadros de zamba, chacarera y malambo.

La mejores fotos

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El folclore fue el protagonista en la peña del 25 de Mayo.

El folclore fue el protagonista en la peña del 25 de Mayo.

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25 De Mayo En El Espacio Cultural Julio Le Parc

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