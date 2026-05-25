Así se vivió la gran peña del 25 de Mayo en el Le Parc

Mendoza festejó a lo grande el 25 de Mayo con peña en el Espacio Cultural Julio Le Parc. La celebración comenzó a las 12.30 y se extendió durante toda la tarde. Por el escenario pasó las mejores voces cuyanas y se lucieron los bailarines de folclore.

Las reinas estuvieron en la gran peña de 25 de Mayo.

Hoy, el escenario del Le Parc recibió a reconocidos referentes de la música y la danza , ofreciendo una mixtura perfecta entre tradición, juventud y proyección contemporánea. La actividad fue organizada por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través de la Subsecretaría de Cultura y la Municipalidad de Guaymallén.

La cita patria comenzó a las 12.30 y durante la tarde hubo un gran despliegue de talento local, donde el canto cuyano y las danzas folclóricas fueron los grandes protagonistas.

Las voces cuyanas

Hermanas Abraham: con destacada trayectoria internacional, Betiana y Marianela Abraham deleitarán al público con sus características armonías vocales y un repertorio profundamente emotivo que incluye cuecas, gatos, tonadas y chacareras.

Leo Rivero: el joven cantautor mendocino traerá su propuesta fresca y potente que renueva el folclore argentino sin perder su esencia.

Cuarto Creciente: agrupación nacida en 2016 e integrada por músicos mendocinos, quienes fusionan los ritmos tradicionales del país con matices y sonidos contemporáneos.

Ensamble de la Orquesta Municipal Tito Francia: este prestigioso elenco de guitarras y percusión —declarado de Interés Cultural por la Nación— ofrecerá la estética única y la identidad sonora de la guitarra cuyana.

La Rienda: La agrupación festivalera por excelencia encenderá la pista con su amplio y convocante repertorio bailable, que va desde cuecas y gatos hasta resfalosas y zambas carperas.

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La excelencia de la danza

Compañía de Danzas Etnia: dirigida por Pamela Angulo y Agustín Giménez, presentará un impactante espectáculo de música y malambo. La gran atracción será la participación especial del Profesor Daniel Medina, destacado bailarín internacional que llega por primera vez a un escenario mendocino.

Ballet Municipal de Guaymallén: una de las agrupaciones de mayor trayectoria de la provincia, que celebra cuatro décadas de historia combinando técnicas de danza y teatro con las que han recorrido escenarios de América y Europa.

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Escuela Municipal de Danzas de Guaymallén: espacio inclusivo y formativo creado en 2010, que bajo la guía de sus docentes fomenta la identidad cultural y el aprendizaje de nuestras raíces a través del juego y el arte.

Ballet Folclórico Municipal de la Ciudad de Mendoza: fundado en 1968 por la histórica maestra Jesús Vera Arenas, este emblemático elenco aportará su reconocida ductilidad y calidad interpretativa en folclore y tango.

Ballet Origen Gaucho: con más de 20 años de historia en la enseñanza y difusión de la identidad argentina, la compañía guaymallenina dirá presente con sus cuadros de zamba, chacarera y malambo.

La mejores fotos

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25 de mayo le parc (6) El folclore fue el protagonista en la peña del 25 de Mayo. Maru Mena / MDZ

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