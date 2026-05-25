Así fue el multitudinario festejo del 25 de Mayo que se realizó en Mendoza

La Villa 25 de Mayo en San Rafael volvió a convertirse en el epicentro de uno de los festejos patrios más convocantes de Mendoza. Miles de mendocinos y turistas llegaron hasta San Rafael para participar del tradicional Pericón Nacional y celebrar un nuevo aniversario del 25 de Mayo entre música, danza y cultura popular.

El evento reunió a más de mil bailarines en la pista, que desplegaron pañuelos celestes y blancos frente a una multitud que siguió cada momento del espectáculo. Academias, instituciones y agrupaciones participaron de una postal que ya se transformó en una costumbre para el sur mendocino.

La celebración por el 25 de Mayo tuvo una gran convocatoria en San Rafael y mostró toda la fuerza de las tradiciones mendocinas.

Desde el mediodía comenzó a sentirse el movimiento en la Villa 25 de Mayo , con cientos de personas recorriendo los alrededores del Fuerte San Rafael del Diamante. Allí se instalaron más de 200 puestos de artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas que acompañaron toda la jornada.

La celebración arrancó con música en vivo y la presentación de DJs y del grupo Los Malbec, que fueron calentando el clima antes del gran momento del día. Más tarde también se presentó la Banda de Música de la Policía de Mendoza, que tuvo un rol destacado en la previa del Pericón.

Con el ingreso de las academias y agrupaciones al predio llegó el instante más esperado de la tarde. A la señal de inicio, más de mil personas comenzaron a bailar al mismo tiempo y le dieron forma a un Pericón multitudinario que volvió a emocionar al público presente.

pericon san rafael 2026 Miles de personas llegaron hasta la Villa 25 de Mayo para disfrutar de uno de los festejos patrios más convocantes de Mendoza. Municipalidad de San Rafael

La celebración continuó después de la coreografía principal con distintos espectáculos musicales. La Orquesta Municipal, Mehari y Jarillales fueron parte del cierre de una jornada marcada por la convocatoria masiva y el espíritu patrio.

El Pericón Nacional de la Villa 25 de Mayo se consolidó en los últimos años como uno de los eventos patrios más importantes de Mendoza. Cada edición reúne no solo a vecinos de San Rafael, sino también a visitantes de distintos puntos de la provincia y turistas que llegan para vivir la experiencia.

Además del espectáculo artístico, la celebración también generó un importante movimiento económico para el distrito.