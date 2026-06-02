Uno por uno: todos los descuentos para ahorrar en nafta durante junio 2026

Con el congelamiento temporal de los impuestos a los combustibles hasta julio, junio comenzó sin aumentos en la nafta y el gasoil. En este contexto, las petroleras y los bancos mantienen descuentos y promociones que permiten ahorrar en cada carga mediante apps, billeteras virtuales y programas de beneficios en YPF, Shell, Axion y Puma.

En junio se mantienen descuentos y promociones clave para cargar nafta.

YPF continúa ofreciendo promociones a través de su app oficial y el programa Serviclub.

Además, varios bancos suman reintegros pagando con MODO dentro de la aplicación YPF.

Bancos con descuentos en YPF:

Banco Galicia: hasta 15% de ahorro los lunes

Banco Macro: 30% de descuento los martes para clientes Selecta

Banco Supervielle: 10% de reintegro los domingos

Banco Nación: 20% de devolución los viernes con MODO BNA+

Banco Patagonia: hasta 25% los jueves para clientes sueldo

Shell: promociones para ahorrar en combustibles premium

Shell mantiene descuentos para cargas realizadas mediante la app Shell Box, especialmente en la línea V-Power.

Los principales beneficios:

10% de descuento los miércoles en V-Power

10% y 15% de ahorro con Banco Galicia

10% de reintegro con Banco Supervielle

Beneficios con Tarjeta 365 y promociones de Jumbo+ y Vea Ahorro

En algunos casos, los topes de devolución son semanales.

Axion: descuentos con la app ON y promociones bancarias

Axion concentra sus promociones en las líneas Quantium mediante la aplicación ON.

Qué beneficios ofrece:

10% de descuento los lunes y jueves en combustibles premium

20% de ahorro los viernes con Banco Nación

10% de reintegro los domingos con Banco Ciudad

Promociones especiales con bancos provinciales y cuentas sueldo

La cantidad de descuentos disponibles puede variar según el nivel de usuario dentro del programa de fidelización.

Puma Energy: descuentos semanales y canje de puntos

Puma Energy mantiene promociones a través de la app Puma Pris y su sistema de puntos.

Cómo ahorrar en Puma:

10% de descuento los miércoles en nafta y diésel

Hasta 15% de reintegro con Banco Credicoop

Beneficios adicionales para clientes que cobran el sueldo en el banco

La aplicación también permite acumular puntos para canjear vouchers de combustible que pueden alcanzar los $20.000.

Cómo aprovechar mejor los descuentos en combustibles

Muchas promociones son acumulables entre apps oficiales, programas de fidelización y reintegros bancarios. Por eso, elegir correctamente el día de carga y el medio de pago puede generar diferencias importantes en el gasto mensual de combustible.

En junio, con los precios momentáneamente estables, las promociones siguen siendo una de las principales herramientas para aliviar el impacto de la nafta en el bolsillo.