Uno por uno: todos los descuentos para ahorrar en nafta durante junio 2026
YPF, Shell, Axion y Puma mantienen descuentos en nafta durante junio de 2026. Conocé todos los beneficios y cómo ahorrar en combustible.
Con el congelamiento temporal de los impuestos a los combustibles hasta julio, junio comenzó sin aumentos en la nafta y el gasoil. En este contexto, las petroleras y los bancos mantienen descuentos y promociones que permiten ahorrar en cada carga mediante apps, billeteras virtuales y programas de beneficios en YPF, Shell, Axion y Puma.
Qué descuentos hay en YPF durante junio
YPF continúa ofreciendo promociones a través de su app oficial y el programa Serviclub.
Los beneficios más importantes:
- 6% de descuento nocturno todos los días entre las 0 y las 6
- 3% extra utilizando las islas de autodespacho
- 5% de descuento para socios ACA en estaciones adheridas
Además, varios bancos suman reintegros pagando con MODO dentro de la aplicación YPF.
Bancos con descuentos en YPF:
- Banco Galicia: hasta 15% de ahorro los lunes
- Banco Macro: 30% de descuento los martes para clientes Selecta
- Banco Supervielle: 10% de reintegro los domingos
- Banco Nación: 20% de devolución los viernes con MODO BNA+
- Banco Patagonia: hasta 25% los jueves para clientes sueldo
Shell: promociones para ahorrar en combustibles premium
Shell mantiene descuentos para cargas realizadas mediante la app Shell Box, especialmente en la línea V-Power.
Los principales beneficios:
- 10% de descuento los miércoles en V-Power
- 10% y 15% de ahorro con Banco Galicia
- 10% de reintegro con Banco Supervielle
- Beneficios con Tarjeta 365 y promociones de Jumbo+ y Vea Ahorro
En algunos casos, los topes de devolución son semanales.
Axion: descuentos con la app ON y promociones bancarias
Axion concentra sus promociones en las líneas Quantium mediante la aplicación ON.
Qué beneficios ofrece:
- 10% de descuento los lunes y jueves en combustibles premium
- 20% de ahorro los viernes con Banco Nación
- 10% de reintegro los domingos con Banco Ciudad
- Promociones especiales con bancos provinciales y cuentas sueldo
La cantidad de descuentos disponibles puede variar según el nivel de usuario dentro del programa de fidelización.
Puma Energy: descuentos semanales y canje de puntos
Puma Energy mantiene promociones a través de la app Puma Pris y su sistema de puntos.
Cómo ahorrar en Puma:
- 10% de descuento los miércoles en nafta y diésel
- Hasta 15% de reintegro con Banco Credicoop
- Beneficios adicionales para clientes que cobran el sueldo en el banco
La aplicación también permite acumular puntos para canjear vouchers de combustible que pueden alcanzar los $20.000.
Cómo aprovechar mejor los descuentos en combustibles
Muchas promociones son acumulables entre apps oficiales, programas de fidelización y reintegros bancarios. Por eso, elegir correctamente el día de carga y el medio de pago puede generar diferencias importantes en el gasto mensual de combustible.
En junio, con los precios momentáneamente estables, las promociones siguen siendo una de las principales herramientas para aliviar el impacto de la nafta en el bolsillo.