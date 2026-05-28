Día de la Hamburguesa: 2x1 y descuentos para resolver la cena sin gastar de más

Si todavía no resolviste la cena de este miércoles, el Día de la Hamburguesa puede ser la excusa perfecta para aprovechar descuentos y promociones en las principales cadenas del país. McDonald’s, Burger King y Mostaza lanzaron ofertas especiales con 2x1, combos rebajados y beneficios exclusivos a través de sus aplicaciones oficiales.

Como ocurre cada 28 de mayo, las marcas de comida rápida activaron promociones especiales para celebrar una de las fechas gastronómicas más populares del año. Las opciones incluyen combos a precios promocionales, descuentos en hamburguesas seleccionadas y beneficios limitados para compras realizadas desde las apps oficiales.

Descuentos clave por el Día de la Hamburguesa.

La Birra Bar, la única hamburguesa argentina que va a competir a Dubai

McDonald’s ofrece este miércoles 28 de mayo una promoción 2x1 en combos medianos seleccionados. La propuesta está disponible durante todo el día en todos los locales adheridos del país.

Las hamburguesas incluidas en la promoción son:

Cuarto de Libra

Doble Cuarto de Libra

Tasty Feat Cuarto simple

Grand Tasty doble

Triple Hamburguesa con Queso

Big Mac

La promoción aplica únicamente para compras realizadas desde la app oficial de McDonald’s Argentina, ya sea mediante cupón o a través de la modalidad “Pedí y Retirá”.

Desde la empresa señalaron que la oferta estará vigente hasta agotar un stock de 1.500.000 cupones. Además, cada usuario podrá utilizar hasta cinco cupones por combo y las promociones no son combinables entre sí.

Qué promociones tiene Burger King por el Día de la Hamburguesa

Burger King decidió extender los festejos con la llamada “Semana de la Hamburguesa”, una campaña que comenzó el lunes 25 y se mantiene hasta este jueves 28 de mayo.

Las promociones disponibles en la app oficial son:

Extraburger por $4.990

Extraburger XL por $7.990

La cadena aclaró que los descuentos están habilitados exclusivamente para compras realizadas mediante la aplicación oficial.

Los descuentos de Mostaza por el Día de la Hamburguesa

Mostaza también activó promociones especiales en su aplicación, con rebajas en distintos combos temáticos vinculados al Mundial 2026.

Las ofertas disponibles son:

La Cuarta Provolone & Bacon simple: de $17.900 a $13.590

La Cuarta Provolone & Bacon doble: de $20.900 a $15.990

Cuarto Doble a Fondo: de $20.900 a $15.990

Mega Doble Upam Taste a Fondo: de $20.900 a $15.990

Además, todos esos combos cuentan con una promoción 2x1 manteniendo su precio original. Por ejemplo, dos combos La Cuarta Provolone & Bacon simple pueden conseguirse por $17.900.

Por qué se celebra el Día de la Hamburguesa el 28 de mayo

El Día de la Hamburguesa se celebra cada 28 de mayo por una historia popular que ubica en esa fecha del año 1900 la creación de la hamburguesa moderna.

Según la leyenda, un inmigrante alemán llamado Louis Lassen sirvió por primera vez este plato en su restaurante Louis’ Lunch, ubicado en New Haven, Connecticut, en Estados Unidos.

La historia sostiene que un cliente pidió una comida rápida y fácil de consumir, por lo que Lassen colocó un filete de carne entre dos panes. Aunque no existe una confirmación histórica exacta, la fecha se popularizó a nivel mundial como homenaje a uno de los platos más consumidos del planeta.