Por segundo año consecutivo, el mendocino Roger Zaldivar está entre los oftalmólogos más influyentes del mundo

Roger Zaldivar fue reconocido como uno de los oftalmólogos más influyentes del mundo por la reconocida revista especializada británica The Ophthalmologist en la Power List 2026. El oftalmólogo mendocino quedó entre los 50 mejores profesionales en el área de Innovación tecnológica.

Roger Zaldivar. Roger Zaldivar. MDZ Roger Zaldivar, el oftalmólogo reconocido a nivel mundial A diferencia del año pasado donde se seleccionaron y premiaron a los oftalmólogos por categorías: Cataratas y Refracción, Glaucoma, Retina, Investigación e Innovación. Este año solo se distinguió a 10 profesionales y 40 quedaron en la lista de honores.

"En el periodo comprendido entre agosto de 2024 y febrero de 2026, los esfuerzos de Roger Zaldivar se han centrado en la integración de la práctica clínica con la tecnología de vanguardia, en particular la IA y el análisis de macrodatos, para mejorar la seguridad, la precisión y los resultados centrados en el paciente en la cirugía refractiva y de cataratas", detalla la revista entre las virtudes del mendocino.

"Partiendo del legado familiar -su padre fue pionero en las LIO fáquicas-, la motivación de Zaldivar surge de abordar desafíos de larga data, como la medición imprecisa de las lentes fáquicas, la satisfacción subóptima del paciente y el acceso limitado a la evidencia del mundo real en oftalmología. Ha hecho hincapié en la democratización de herramientas avanzadas para clínicas de todo el mundo, al tiempo que ha ampliado los conocimientos basados en datos más allá de los procedimientos refractivos a áreas como la retina, el glaucoma y el ojo seco", agrega The Ophthalmologist.

En cuanto, a los fundamentos para quedar seleccionado, el jurado indicó: "El trabajo de Zaldivar ha tenido un impacto tangible, incluyendo la adopción generalizada de ICLGuru, una herramienta con IA para la medición de LIO fáquicas mediante datos de biomicroscopía ultrasónica (UBM). A finales de 2025, ICLguru ya era adoptada por más de 450 clínicas en más de 60 países, atendiendo a miles de pacientes mensualmente con una alta precisión en la predicción de la bóveda, una reducción de los errores de tamaño y de las complicaciones como la bóveda excesiva, y una mayor elegibilidad para casos extremos".