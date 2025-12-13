Roger Zaldívar revela los avances que transforman la salud ocular

En diálogo con MDZ Radio y en el marco del 13 de diciembre, Día del Oftalmólogo, Roger Zaldívar afirmó que “estamos viendo un crecimiento exponencial de múltiples proyectos que pueden cambiar absolutamente lo que hacemos” y que comienzan a resolver problemas que fueron “un tabú en los últimos 50, 100 años” de la oftalmología a nivel mundial.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 12-12-2025- MC -ROGER ZALDIVAR - INNOVACIONES EN OFTAMOLOGIA Zaldívar señaló que “se están haciendo cosas que tienen un impacto genuino socioeconómico” y mencionó como ejemplo el primer trasplante de córnea biológica impresa en 3D en Israel, que permite “multiplicar células en un laboratorio, adherirlas, procesarlas, reemplazar” y generar “300, 400, 500 córneas”. Remarcó que el desarrollo reduce la demanda insatisfecha y modifica “un problema de oferta limitada”.

ROGER ZALDIVAR OFTALMOLÓGO (2) Marcos Garcia / MDZ También describió otro proyecto originado en Japón, donde se inyectan células en la cámara anterior del ojo, lo que actúa “como un booster” y evita trasplantes completos al regenerar el endotelio corneal. Según dijo, “se están viendo cambios increíbles” y la aprobación en Estados Unidos podría llegar en el corto plazo.

Oportunidades, desafíos y liderazgo argentino Respecto de la innovación local, sostuvo que Argentina tiene “profesionales tremendos” y destacó el rol del Instituto Zaldívar en cirugía refractiva: “Tenemos una actitud de liderazgo”. Sobre el algoritmo desarrollado en Mendoza, ICLguru, subrayó que hoy está en uso en “más de 400 clínicas en más de 80 países” y que su principal aporte es “la capacidad de predecir lo que termina pasándole al paciente”. Indicó que la herramienta mejora la confianza del cirujano y reduce la variabilidad quirúrgica: “Si vos ves una y otra vez que siempre le vas pegando, ya voy con los ojos cerrados a operarte”.

Zaldívar remarcó que los avances requieren equipos multidisciplinarios: “No me da la cabeza para hacer las cosas que hacen mis matemáticos, pero sí tengo la idea de qué es lo que hay que hacer”. Enfatizó la necesidad de liderazgo para orientar el talento local y valoró la articulación público-privada: “Mendoza tiene recursos humanos brillantes, pero muchas veces no saben para dónde investigar”.