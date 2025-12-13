La Floralis Genérica vuelve a brillar y la ciudad de Buenos Aires lo festeja con un gran festival

La Ciudad de Buenos Aires celebra este sábado la recuperación integral de la Floralis Genérica , uno de sus íconos urbanos más reconocidos, con una gran jornada cultural y musical en la Plaza de las Naciones Unidas . El evento, denominado Floralis BA.

El encuentro musical y cultura se desarrollará de 13 a 21 horas sobre la avenida Figueroa Alcorta al 2300 y combina propuestas gastronómicas, arte en vivo y shows, con un cierre a pura música e iluminación especial.

La emblemática escultura de acero inoxidable y aluminio había sufrido severos daños durante el temporal de diciembre de 2023. La puesta en valor demandó un trabajo técnico de alta complejidad que incluyó la reconstrucción de dos pétalos afectados, la restauración y el reemplazo de revestimientos deteriorados, la revinculación estructural de las piezas y una revisión integral de los cuatro pétalos restantes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la magnitud de la obra al señalar que “la Ciudad más linda del mundo celebra la recuperación de uno de los símbolos que más nos representa, una restauración realizada con técnicas propias de la industria aeroespacial y que es un orgullo para todos”.

Inaugurada en 2002 y donada por su autor, el arquitecto argentino Eduardo Catalano, la Floralis Genérica rinde homenaje a todas las flores. La escultura pesa 18 toneladas, mide 20 metros de altura y se convirtió, con el paso del tiempo, en una postal ineludible de Buenos Aires.

En la misma línea, el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, remarcó que el festival busca que vecinos y turistas puedan “volver a apreciar la Floralis en todo su esplendor, con sus seis pétalos restaurados, tal como la concibió su creador”, tras meses de cálculos, logística y trabajos especializados.

El festival Floralis BA

Desde el mediodía, la plaza se transforma en un paseo gastronómico con 15 puestos de las Ferias de la Ciudad, que ofrecen una amplia variedad de sabores: jugos y licuados, arepas, tequeños, empanadas colombianas, buñuelos, café, alfajores, pan dulce, paella, comida española, crepes, waffles, muffins veganos, pizzas, panchos, tacos, carne ahumada y tortas fritas, entre otras opciones.

La propuesta artística incluye además una intervención en vivo a cargo de cinco artistas plásticos, coordinados por el muralista Lean Frizzera, quienes realizan una sesión de pintura con la Floralis como fuente de inspiración.

El escenario musical tiene un cronograma escalonado: a las 16 se presenta Rayo Láser, a las 18 sube Chechi de Marcos y a las 20 llega el show principal de Emmanuel Horvilleur. A las 21, la jornada culmina con una iluminación especial de la Floralis Genérica, que marca el cierre de la celebración.

La restauración del monumento contó con el acompañamiento de Naranja X, Axion y Samsung, en el marco del Régimen de Patrocinio del Gobierno porteño, que promueve alianzas público-privadas para el desarrollo de proyectos estratégicos en la Ciudad.