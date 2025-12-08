Jorge Macri supervisó el operativo de la Floralis Genérica: "Estamos contentos de recuperar este ícono cultural"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires supervisó la instalación del último pétalo de la Floralis Genérica y detalló los trabajos para recuperar el ícono porteño.

Este lunes, luego de aproximadamente dos años, finalmente comenzó la recta final para la restauración de la Floralis Genérica, uno de los íconos turísticos más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires. Quien estuvo presente allí durante la última etapa de la colocación del último pétalo fue el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

Luego de un largo procedimiento, que comenzó el viernes por la noche con el traslado de pétalo desde Baradero hasta el puerto de la Ciudad, se realizó el traslado desde allí recién este lunes por la madrugada, dadas las dimensiones del pétalo. Por la mañana comenzó la colocación del último de los seis pétalos de uno de los atractivos turísticos de la Ciudad, que había resultado dañado tras un fuerte temporal en 2023.

Las palabras del Jefe de Gobierno en el procedimiento Allí estuvo presente Jorge Macri, que, mientras terminan la refacción de la Floralis Genérica, se acercó al Parque de las Naciones Unidas para presenciar este procedimiento. "Muy contento de estar colocando el último pétalo; el otro lo colocamos hace un mes. Así que completando lo que es recuperar este ícono cultural y famoso a nivel internacional. Es uno de los 'foto-point' más fuertes de la Ciudad, porque es la combinación de todo este circuito, con la Facultad de Derecho y la ida hasta el Planetario", comentó en A24.

Jorge Macri se hizo presente en la restauración de la Floralis Genérica Además, en medio de esta refacción de la flor, habló del mecanismo de la misma, que le permitía abrirse de día y cerrarse de noche. "El mecanismo de abrir y cerrar hace años que no funciona. Es complejo y nadie da garantía plena. Igual seguimos investigando a ver si podemos mejorarlo. Lo importante era recuperar todos los pétalos, recuperar la fisonomía original", explicó.

Luego se refirió a la complejidad que fue este proceso de refacción: "Fue difícil porque cada uno es distinto. Entonces es un trabajo muy artesanal pero también muy tecnológico, involucrando gente que está habituada a arreglar aviones, porque cada pieza es única".