Cómo será la instalación del último pétalo de la Floralis Genérica

Este lunes se colocará el último de los pétalos de la Floralis Genérica, con un operativo nocturno y un montaje que demandará más de cinco horas.

La Ciudad de Buenos Aires dará este lunes un paso decisivo para completar la refacción de uno de sus íconos más reconocidos: la Florális Genérica. Tras meses de trabajos, modelaje digital y reconstrucción artesanal de sus piezas, este 8 de diciembre está prevista la colocación del último pétalo, lo que marcará el tramo final de recuperación de la escultura ubicada en la Plaza de las Naciones Unidas.

El operativo comenzará este domingo por la noche, cuando se inicie el traslado del pétalo desde el puerto hacia Palermo. Según detallaron desde la empresa encargada de la obra, el dispositivo arrancará a las 23 y se extenderá aproximadamente hasta la 1.30 / 2 de la madrugada, con cortes de tránsito programados en varias avenidas para permitir el paso del camión especial que transportará la pieza. El recorrido fue planificado en función del tamaño del pétalo —15 metros de largo, 6 de alto y 7 de ancho— y de las restricciones de altura y ancho de la traza urbana.

Traslado pétalo Florális Genérica El camión especial que se utiliza para trasladar el último pétalo. OSP Ya en la mañana del lunes, a partir de las 7, comenzará la instalación final del pétalo en la estructura central de la Florális . Se cree que el proceso demandará entre 5 y 6 horas, tal como ocurrió con el montaje anterior, e incluirá maniobras de precisión para encastrar la pieza y fijar los refuerzos estructurales diseñados tras el colapso de 2023. Los equipos técnicos trabajarán con grúas de gran porte y herramientas específicas debido a la complejidad del mecanismo interno de la escultura.

Traslado Pétalo Florális Genérica OSP Con la colocación del último pétalo, la Florális quedará lista para recuperar su imagen original y volver a funcionar como uno de los principales símbolos porteños. Se espera que, una vez finalizados los ajustes técnicos posteriores, la estructura recupere plenamente su presencia en el paisaje urbano de Recoleta.

Cómo será el recorrido del último pétalo de la Florális Génerica Según el plano de OSP, la empresa encargada de la refacción de los pétalos de la flor, el recorrido comenzará por el puerto de Buenos Aires, donde se trasladarán a través de la Autopista Ramón Castillo. Desde allí continuarán por la Avenida Comodoro Py hasta la Plaza San Martín.