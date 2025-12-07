El majestuoso arco iris que muchos mendocinos vieron tras la lluvia

La lluvia generó incomodidad, pero también dejó una hermosa postal divisible desde Maipú y Godoy Cruz.

La lluvia generó incomodidad en la provincia de Mendoza. Trajo consigo hasta cancelación de eventos importantes como las dos primeras fechas de la Fiesta de la Cerveza (recién este domingo lograron retomarla) y descenso de la temperatura justo en épocas de muchas celebraciones vinculadas al fin de año. Pero también dejó una linda postal.

Sucede que en el medio de la lluvia aún en varias zonas del Gran Mendoza, muchos mendocinos pudieron observar un arco iris muy grande que decoró el cielo para ponerle color a una tarde gris. Se pudo ver desde distintas zonas como Maipú y Godoy Cruz.

Cómo sigue el pronóstico en Mendoza Mientras tanto, las posibilidades de que aparezcan nuevos arco iris este lunes será inferior porque los pronósticos de lluvia desaparecieron. La Dirección de Contingencias Climáticas pronosticó para este lunes una mejora en las condiciones meteorológicas. "Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste", indicaron.