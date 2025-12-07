Preocupación por un brutal asalto a una turista en Valparaíso

El violento episodio ocurrido en el Cerro Alegre, donde una mujer fue arrastrada por un vehículo.

La inseguridad ciudadana se posiciona hoy como la principal barrera para los turistas argentinos, y en particular los mendocinos, que evalúan cruzar la cordillera para disfrutar de las vacaciones de verano en la costa chilena.

Chile, un destino que históricamente atrajo a miles de argentinos por su cercanía y accesibilidad, enfrenta ahora un deterioro en su percepción de seguridad. Este factor de riesgo se convierte en un peso determinante al momento de planificar el viaje, superando incluso las consideraciones económicas.

El violento asalto en Valparaíso enciende todas las alarmas La preocupación se intensificó con la reciente difusión de los detalles e imágenes de un violento asalto ocurrido en el tradicional Cerro Alegre de Valparaíso. El hecho, por su brutalidad y por el lugar donde sucedió (una zona altamente turística), impactó en la opinión pública de ambos lados de la cordillera.

En el incidente, una turista noruega de 50 años fue abordada mientras caminaba sola por la calle. Tras el robo de su celular, la mujer intentó recuperarlo, introduciendo su mano por la ventana del vehículo de escape. El sujeto, con total impunidad, arrancó el auto, arrastrando a la víctima por varios metros a lo largo de la Avenida Alemania y provocándole graves lesiones.

El episodio, sumado a la recurrencia de delitos de alta connotación en ciudades como Valparaíso y Viña del Mar, reafirma la imagen de una ciudad con serios problemas de seguridad. Esta situación genera una alerta inevitable para las familias de Cuyo que, año tras año, eligen la Región de Valparaíso como su destino estival.