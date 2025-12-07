Paternidades en foco: una muestra que interpela sobre el reparto real de los cuidados

La muestra está en el Senado de la Nación y está armada por fotógrafos mendocinos. Invita a reflexionar sobre los cuidados de los niños, niñas y adolescentes.

El Senado de la Nación inauguró Paternidades en foco, una muestra fotográfica mendocina que propone correr el velo de la figura clásica del “padre ayudante” y poner en primer plano las experiencias de varones que asumen tareas de cuidado de niños, niñas y adolescentes de manera plena, cotidiana y elegida.

La exposición, disponible en el Congreso hasta el 15 de diciembre, invita a revisar prácticas culturales todavía arraigadas y a pensar en una organización familiar más equilibrada, donde criar no sea una tarea delegada sino un proyecto compartido.

La muestra de Mendoza al país La iniciativa reúne imágenes, testimonios y contenidos que retratan a padres en escenas tan reales como silenciosas: preparar un desayuno antes del colegio, acompañar una consulta médica, armar una trenza apurada, contener un llanto de fiebre o sostener el juego de la tarde. La muestra no romantiza; más bien, exhibe el entramado invisible de la crianza y lo convierte en paisaje visible.

Detrás del recorrido hay una idea simple pero todavía disruptiva: los cuidados son trabajo, y deben ser distribuidos. El objetivo es instalar, también desde las instituciones, la discusión sobre licencias igualitarias, corresponsabilidad en el hogar y políticas públicas que permitan a padres y madres compartir tiempos, tareas y presencia sin que eso implique renuncias desiguales.

También, y especialmente por quienes organizaron la muestra, a recordar que hay papás que sienten como un derecho involucrarse en la crianza de sus niños y niñas y que muchas veces sienten impedido.