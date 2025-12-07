Paternidades en foco: una muestra que interpela sobre el reparto real de los cuidados
La muestra está en el Senado de la Nación y está armada por fotógrafos mendocinos. Invita a reflexionar sobre los cuidados de los niños, niñas y adolescentes.
El Senado de la Nación inauguró Paternidades en foco, una muestra fotográfica mendocina que propone correr el velo de la figura clásica del “padre ayudante” y poner en primer plano las experiencias de varones que asumen tareas de cuidado de niños, niñas y adolescentes de manera plena, cotidiana y elegida.
La exposición, disponible en el Congreso hasta el 15 de diciembre, invita a revisar prácticas culturales todavía arraigadas y a pensar en una organización familiar más equilibrada, donde criar no sea una tarea delegada sino un proyecto compartido.
La muestra de Mendoza al país
La iniciativa reúne imágenes, testimonios y contenidos que retratan a padres en escenas tan reales como silenciosas: preparar un desayuno antes del colegio, acompañar una consulta médica, armar una trenza apurada, contener un llanto de fiebre o sostener el juego de la tarde. La muestra no romantiza; más bien, exhibe el entramado invisible de la crianza y lo convierte en paisaje visible.
Detrás del recorrido hay una idea simple pero todavía disruptiva: los cuidados son trabajo, y deben ser distribuidos. El objetivo es instalar, también desde las instituciones, la discusión sobre licencias igualitarias, corresponsabilidad en el hogar y políticas públicas que permitan a padres y madres compartir tiempos, tareas y presencia sin que eso implique renuncias desiguales.
También, y especialmente por quienes organizaron la muestra, a recordar que hay papás que sienten como un derecho involucrarse en la crianza de sus niños y niñas y que muchas veces sienten impedido.
En un país donde los indicadores siguen mostrando que la mayor carga del cuidado recae sobre las mujeres, Paternidades en foco funciona como una especie de recordatorio luminoso. Lo que se exhibe en las paredes no es solo arte: es un llamado a revisar hábitos, construir nuevas masculinidades y habilitar espacios donde los varones puedan —y deban— formar parte activa del engranaje familiar.
La muestra estará en el Senado de la Nación hasta el 15 de diciembre
La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de diciembre y busca convertirse en un punto de partida para conversaciones necesarias, tanto en la esfera pública como en los hogares. Porque criar no es un acto solitario: es una obra conjunta que se escribe mejor cuando todas las manos están presentes.