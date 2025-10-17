Una foto de MDZ vuelve a integrar la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino de aRGra

Por segundo año consecutivo, una fotografía del diario MDZol forma parte de la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino , organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina ( aRGra ).

La imagen pertenece al periodista y reportero gráfico Juan Ignacio Blanco , actual editor del diario, cuya obra fue seleccionada entre las más destacadas del país durante el período 2024.

La foto seleccionada data de octubre de 2024 y fue tomada en el Aconcagua Arena de la capital de Mendoza. En ese estadio, en la previa del pleito internacional entre el local Juan Carrasco y el ruso Zaur Abdullaev, el mendocino Facundo Aros ganó uno de los combates complementarios tras un fulminar por nocaut a Víctor Arias, quien quedó tendido en la lona mientras el vencedor festejaba su primera victoria antes del límite desde que dio el paso al profesionalismo.

La exposición se inaugura este sábado 18 de octubre a las 17 en la Casa Nuestros Hijos la Vida y la Esperanza – Madres de Plaza de Mayo (ex ESMA), ubicada en Avenida del Libertador 8151, de la Ciudad de Buenos Aires. Podrá visitarse de lunes a viernes de 11 a 20 y los sábados de 13 a 18, con entrada libre y gratuita.

En esta edición, fueron 150 fotografías seleccionadas entre casi 2.500 imágenes enviadas por 85 reporteros de todo el país, que retratan los hechos más relevantes del año 2024 en materia de actualidad, política, arte, vida cotidiana, ambiente y derechos humanos.

La muestra, considerada una de las más relevantes del fotoperiodismo nacional, propone un recorrido narrativo que refleja la mirada de los fotógrafos de prensa sobre los principales acontecimientos del año. Incluye también un especial sobre hechos de represión y dos ensayos realizados por estudiantes de la Escuela de aRGra.

Otros dos mendocinos exponen en la 36° edición

En representación de Mendoza, además de Juan Ignacio Blanco, fueron seleccionados Marcelo Aguilar y Cristian Lozano, quienes también exhibirán sus trabajos dentro del conjunto de imágenes que documentan la realidad del país con potencia, sensibilidad y compromiso.

El comité editor de esta edición estuvo integrado por Alejandra Bartoliche, Osvaldo Marcarían, Marta Strasnoy, Germán Adrasti y Caro Dumas, responsables de la curaduría de este material visual que da cuenta de la historia reciente argentina.

Qué es aRGra

aRGra, que reúne a más de 800 reporteros gráficos de todo el país, es desde 1942 un referente del fotoperiodismo argentino y latinoamericano, comprometido con la defensa de los valores éticos del oficio y con la construcción de una memoria histórica colectiva, tanto a nivel nacional como internacional.