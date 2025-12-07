Quién es el mendocino que Bizarrap llevaba impreso en su buzo en una foto junto a Skrillex

Los fanáticos de Bizarrap se llevaron una grata sorpresa en las últimas horas, luego de que el prestigioso productor musical estadounidense Skrillex posteara una foto junto a su colega argentino, que abrió una serie de especulaciones. Sin embargo, un dato de la postal no pasó desapercibido y de hecho se convirtió en motivo de varios comentarios.

En el buzo que llevaba el argentino, de la reconocida marca española Balenciaga, tenía impresa la cara de una persona y casualmente se trata de un mendocino: Ezequiel Ponce. El joven de 23 años pasó a la popularidad al ser uno de los autores de la plataforma pirata Fútbol Libre, que fue creada para transmitir una serie de partidos del ámbito local e internacional de índole gratuita. Cuando muchos de esos partidos requieren una suscripción.

El conflicto se remonta al 10 de julio del año pasado, cuando la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) allanó la casa de Ezequiel Ponce en Godoy Cruz y lo detuvo. De hecho, luego lo trasladaron a Buenos Aires.

La denuncia había sido presentada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual, alegando violación de derechos de propiedad intelectual.

En su declaración, Ponce negó ser el creador de Fútbol Libre y afirmó que su participación fue involuntaria. Según explicó, un error en el token de acceso de DirecTV permitió la retransmisión de un partido entre Boca y Potosí, alcanzando seis millones de visitas. "No tengo ningún vínculo con Fútbol Libre. Solo compartí el partido con mis amigos, y de ahí se viralizó", aseguró el joven en ese momento.

El joven compartía sus links bajo su seudónimo “Kahsad” a través del sitio www.kahsadtvonline.blogspot.com. Millones de usuarios empezaron a usar este perfil como fuente de transmisiones de partidos pagos y quienes administraban la web Fútbol Libre los empezaron a levantar. Es por eso que tras el allanamiento quedó sindicado como el creador de esa plataforma, la que él desconoció desde el primer momento.

Esa labor altruista le permitió ganar millones de seguidores en el futuro, cuando se supo que había sido detenido. Miles de mensajes de apoyo en las redes sociales luego se convirtieron hasta en una colecta para costearle los gastos de la defensa en su causa, pedido al que el propio imputado acudió desde la misma vía.

Días después, Ponce fue sobreseído por no haber peligro de fuga, por colaborar en la investigación y porque se demostró que no obtuvo un rédito económico al compartir los partidos de fútbol. Una de sus primeras frases luego de la detención sintetizó a la perfección su rol en el mundo digital: “Lo único que quiero es que la gente pueda ver los partidos, no lo hice por un tema económico”, expresó.

En aquel momento se viralizó una imagen suya junto a sus padres y el abogado defensor, imagen que fue recortada esta vez para quedar impresa en el buzo de Bizarrap.

De hecho, Ezequiel Ponce es un aficionado de la informática pero lejos está de ser un profesional en la materia. Estudia Ciencias Políticas en la Universidad de Cuyo. Eso sí, cuando la Biblioteca de la propia facultad detectó un problema en su sistema, acudieron a él para solucionarlo. Y lo logró.