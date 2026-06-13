Amplían los subsidios al gas para un grupo específico: a quiénes alcanza el beneficio
El Gobierno amplió los subsidios al gas e incorporó las garrafas al esquema de cobertura total para Bomberos Voluntarios de todo el país.
El Gobierno amplió los subsidios al gas destinados a los Bomberos Voluntarios de todo el país e incorporó las garrafas al esquema de cobertura total. La medida, oficializada por la Secretaría de Energía, busca reducir los costos operativos de los cuarteles, especialmente en las zonas que no cuentan con acceso a la red de gas natural.
La decisión quedó formalizada este viernes mediante la resolución 134, publicada en el Boletín Oficial. La normativa actualiza el régimen tarifario especial vigente para adaptarlo a las distintas realidades energéticas de cada región del país.
Amplían los subsidios al gas para Bomberos Voluntarios e incorporan las garrafas
Las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios continuarán accediendo a una bonificación del 100% sobre el costo del gas natural distribuido por redes y del gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes.
La principal novedad es que el beneficio también alcanzará a los cuarteles que utilizan garrafas para su abastecimiento energético. De esta manera, el Gobierno amplía la cobertura del esquema de subsidios y busca garantizar condiciones más equitativas para los destacamentos que operan en distintas zonas del país.
Según establece la resolución, la bonificación cubrirá de forma total el precio del gas natural por redes y del GLP distribuido por redes, además de las tarifas correspondientes a los servicios de transporte y distribución.
Subsidios al gas: por qué el beneficio ahora incluye las garrafas
La incorporación de las garrafas al régimen de subsidios apunta a beneficiar especialmente a los cuarteles ubicados en localidades donde no existe acceso a la red de gas natural y el abastecimiento depende del gas licuado de petróleo (GLP).
No obstante, el alcance concreto de este beneficio será definido por la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética. El organismo deberá establecer los criterios de segmentación geográfica, las condiciones climáticas y otros parámetros técnicos para determinar cómo se implementará la medida en cada región.
Quiénes podrán acceder al beneficio
La ampliación del régimen tarifario especial está dirigida a las entidades que integran el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios.
Podrán acceder a la bonificación total en las tarifas y garrafas de gas:
- Las asociaciones y federaciones de Bomberos Voluntarios.
- El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y la Fundación Bomberos de Argentina.
- Los inmuebles que funcionen de forma permanente como oficinas administrativas, cuarteles o destacamentos operativos inscriptos en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios y que sean usuarios del servicio de gas natural por redes.
De esta manera, el beneficio alcanza tanto a las instituciones que cuentan con conexión a la red de gas como a aquellas que dependen de garrafas para desarrollar sus actividades cotidianas.