Amplían los subsidios al gas para un grupo específico: a quiénes alcanza el beneficio

El Gobierno amplió los subsidios al gas e incorporó las garrafas al esquema de cobertura total para Bomberos Voluntarios de todo el país.

El subsidio para estas personas es del 100%.

El Gobierno amplió los subsidios al gas destinados a los Bomberos Voluntarios de todo el país e incorporó las garrafas al esquema de cobertura total. La medida, oficializada por la Secretaría de Energía, busca reducir los costos operativos de los cuarteles, especialmente en las zonas que no cuentan con acceso a la red de gas natural.

La decisión quedó formalizada este viernes mediante la resolución 134, publicada en el Boletín Oficial. La normativa actualiza el régimen tarifario especial vigente para adaptarlo a las distintas realidades energéticas de cada región del país.

garrafa Además de la ampliación del subsidio, el Gobierno también beneficiará a los Bomberos que utilizan garrafas. Amplían los subsidios al gas para Bomberos Voluntarios e incorporan las garrafas Las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios continuarán accediendo a una bonificación del 100% sobre el costo del gas natural distribuido por redes y del gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes.

La principal novedad es que el beneficio también alcanzará a los cuarteles que utilizan garrafas para su abastecimiento energético. De esta manera, el Gobierno amplía la cobertura del esquema de subsidios y busca garantizar condiciones más equitativas para los destacamentos que operan en distintas zonas del país.

Según establece la resolución, la bonificación cubrirá de forma total el precio del gas natural por redes y del GLP distribuido por redes, además de las tarifas correspondientes a los servicios de transporte y distribución.