Junio tendrá otro fin de semana largo a fin de mes: cuándo cae

El calendario de junio suma una fecha especial para un grupo de bonaerenses. Tras el feriado del 17 de junio, el próximo 29 habrá un asueto local que permitirá a miles de personas disfrutar de un fin de semana largo , gracias a la conmemoración de un nuevo aniversario fundacional.

La jornada alcanzará a los habitantes del partido de Capitán Sarmiento, donde cada año se recuerda la creación del distrito y su autonomía municipal mediante actividades oficiales y festejos organizados por las autoridades locales.

El lunes 29 de junio será feriado en el partido de Capitán Sarmiento por la conmemoración de su aniversario fundacional y de su autonomía distrital, establecida por la Ley Provincial N.º 6485.

El feriado de junio que sorprendió con un nuevo fin de semana largo.

La fecha tiene un significado especial para la comunidad porque recuerda el nacimiento institucional del municipio. Por este motivo, la administración pública local y distintos organismos con sede en el distrito suspenden sus actividades habituales durante la jornada.

Como este año la celebración cae un lunes, los habitantes de Capitán Sarmiento podrán disfrutar de un fin de semana largo exclusivo, con tres días consecutivos de descanso.

Cómo se celebra el aniversario de Capitán Sarmiento

Los festejos suelen incluir desfiles cívicos, educativos y militares en las principales calles de la ciudad, con la participación de escuelas, instituciones y organizaciones de la comunidad.

Además, la programación oficial suele incorporar actividades culturales, propuestas recreativas y actos protocolares para recordar la historia del distrito.

Capitán Sarmiento cuenta con dos reconocimientos que forman parte de su identidad: es conocida como la "Capital Nacional del Turf" y también como la "Cuna de la Bandera Bonaerense".

Las actividades y eventuales cambios en los servicios públicos son informados habitualmente por la Municipalidad de Capitán Sarmiento a través de sus canales oficiales.

Calendario de feriados nacionales 2026

Feriados inamovibles

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables