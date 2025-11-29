¡Preocupación total! Luis Brandoni atraviesa un duro momento de salud y suspendió sus funciones de teatro

Luis Brandoni debió cancelar de manera urgente las funciones de su obra teatral, Quién es Quién, en Buenos Aires,

El reconocido actor Luis Brandoni generó una intensa preocupación en el ambiente del espectáculo luego de que se anunciara la suspensión de las funciones restantes de su exitosa obra, Quién es Quién, donde comparte cartel con Soledad Silveyra. La noticia se difundió a través de las redes oficiales de Carlos Rottemberg, el productor a cargo, donde se confirmó que el motivo era un problema de salud.

Las funciones que fueron suspendidas por el estado de salud de Luis Brandoni. El comunicado de la productora Multiteatro informó al público que, debido a la "indisposición física que aqueja al Sr. Luis Brandoni", se cancelaban las funciones previstas para el último fin de semana en la capital. Tras el aviso, Rottemberg brindó detalles cruciales sobre el estado del actor de 85 años: "Beto tuvo un pico de presión el domingo".

Luis Brandoni, el actor de 85 años, cuya salud generó preocupación tras suspender funciones. Luego de realizarse estudios clave y aunque los resultados iniciales no arrojaron nada grave, Brandoni se sintió "bastante caído", lo que lo llevó a suspender también las funciones del miércoles y jueves.

Brandoni pone como prioridad su salud La decisión final de cancelar las funciones de este fin de semana fue una iniciativa de Rottemberg, impulsada por la fuerte amistad personal que lo une al actor desde hace más de 47 años. El productor consultó directamente con las hijas de Brandoni y decidió no exponerlo más.