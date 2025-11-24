Netflix tiene una película basada en hechos reales que habla sobre salud mental y ya está entre las más vistas

La plataforma de streaming le da la bienvenida a una autora best seller que guarda una historia de vida inspiradora.

Netflix tiene una película con una gran lección de vida. Se trata de Brené Brown: El llamado a la valentía. Su creadora es Brené Brown la autora best seller y con la charla TED más vista de la historia que acumula más de 39 millones de vistas. Esta es la oportunidad que la plataforma te acerca para aprender más sobre ti mismo.

La autora es una gran defensora de la vulnerabilidad y la señala como el centro de las emociones fuertes, pero también como la cuna del amor, las pertenencia y la valentía. En este especial de Netflix, la autora acerca este sentimiento a la audiencia para que cambien su vida y mejoren su salud mental.

Ella explica: "Hoy en día, hay millones de asientos baratos en el mundo llenos de personas que jamás pondrán un pie en ese terreno. Nunca se expondrán. Pero se dedicarán a tiempo completo a evitar las críticas, los juicios y las cosas realmente odiosas hacia nosotros. Y tenemos que dejar de atraparlos, diseccionarlos y asesorarlos en nuestros corazones".

¿Qué dice sobre la vulnerabilidad esta película? Brown tiene una larga trayectoria de investigaciones sobre la vulnerabilidad y enseña a gestionar la incomodidad. Su objetivo es que la valentía se convierta en una práctica y de menos miedo, aunque nunca se logre por completo. Ella asegura que las cosas difíciles nacen de la vulnerabilidad.