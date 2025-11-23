La película para amantes del terror de Netflix que engancha

No se puede confiar en nadie en lo absoluto. La película invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad de la psique humana.

El terror y el thriller psicológico son géneros que triunfan en Netflix. La película Hipnótico presenta a Jenn, una mujer cuya vida personal y laboral se ha estancado. Al buscar ayuda, ella acude a un enigmático hipnoterapeuta. Sin darse cuenta, Jenn queda atrapada en un peligroso juego mental.

Una película para amantes del terror Jenn atraviesa una profunda crisis existencial luego de varios sucesos difíciles. La reciente separación de su pareja se suma a la pérdida de un embarazo y al desempleo. Su único refugio se reduce a permanecer aislado en su casa. Allí pasan los días sin hacer nada productivo, consumiendo alcohol de manera excesiva.

netflix Una amistad se propone rescatarla de ese pozo de tristeza y desgano. La invita a la inauguración de una casa donde asiste su expareja. Sin embargo, la presencia más intrigante es la de un terapeuta de profesión. El doctor Collin Meade se muestra afable, correcto y con un firme propósito de ayudar.

El doctor Meade, interpretado por Jason O'Mara, se ofrece a tratar a Jenn. Su intención es clara: sacarla del estancamiento emocional que padece. La hipnoterapia se presenta como el camino más rápido para superar sus traumas. La protagonista, desesperada, acepta someterse al tratamiento del médico.