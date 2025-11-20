Netflix: una serie brasileña inspiradísima en la vida real

Mentiras y gemelos, este drama brasileño arrasa en el streaming. La serie expone un secreto de maternidad increíble.

La realidad supera la ficción. La serie brasileña Mentiras Desesperadas fue una de las más vistas en Latinoamérica en Netflix. El servicio de streaming la describe como un relato de sueños, revelaciones inesperadas y grandes lecciones. La trama se centra en Liana, una mujer con un profundo deseo de ser madre.

Una serie fuera de serie Para cumplir su anhelo de maternidad, Liana se enfrenta a una cadena de situaciones dramáticas que tensan su matrimonio con Tomás. La relación de pareja se ve afectada por una serie de desafíos emocionales complejos. El camino hacia la maternidad se vuelve una fuente de conflicto y una prueba de fuego para su vida conyugal.

netflix La historia se produce cuando Liana queda embarazada tras una situación no consensuada. Ella se entera de que espera gemelos. Pero la revelación más impactante es que los bebés tienen padres biológicos diferentes, un suceso llamado superfecundación heteropaternal.