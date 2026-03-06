Netflix: la imperdible miniserie que tienes que ver si te gustó Envidiosa

En esta emotiva miniserie de Netflix cinco amigas enfrentan juntas un diagnóstico inesperado. Te encantará si eres amante de Envidiosa.

¿Te gustó Envidiosa en Netflix? Entonces aquí te dejamos una miniserie que te encantará: Las de la última fila. Es una producción española creada y dirigida por Daniel Sánchez Arévalo. La serie cuenta la historia de cinco amigas treintañeras que se conocen desde la escuela y mantienen una tradición: viajar juntas una vez al año.

Cada año organizan una escapada de una semana, sin falta, desde hace muchos años. Esta vez, sin embargo, el viaje es distinto. A una de ellas le diagnostican cáncer, y eso cambia la forma en que enfrentan su semana lejos de casa. En lugar de esconder el problema, el grupo decide vivir al máximo cada día.

netflix NETFLIX. Las de la última fila Netflix La historia mezcla humor y drama, mostrando tanto momentos divertidos como otros más profundos sobre la amistad, el miedo y la incertidumbre. Las protagonistas son Itsaso Arana, Mónica Miranda, María Rodríguez Soto, Mariona Terés y Godeliv Van den Brandt.

Además, un numeroso elenco de talensos actores entre los que están Javier Rey, Macarena García, Michelle Jenner, Carmen Machi, Antonio de la Torre y Melina Matthews. Los seis episodios tienen una duración aproximada de 45 a 50 minutos cada uno y es una miniserie ideal para maratonear.