Intensa película argentina de drama judicial disponible en Netflix

Netflix cautiva a sus suscriptores con el contenido. Aquí te recomendamos una película de drama judicial que no podés dejar de ver.

Para aquellos amantes del cine argentino, aquí les dejamos una recomendación que los dejará reflexionando: Crímenes de familia. Es una película de thriller y drama judicial estrenada en 2020 y disponible en Netflix. Dirigida por Sebastián Schindel, la historia se centra en los dilemas éticos y emocionales que atraviesa una madre cuando su hijo enfrenta un grave conflicto legal.

La trama principal sigue a Alicia Campos, quien busca proteger a su hijo Daniel cuando este es acusado de intentar asesinar a su exesposa. A medida que avanza el proceso, salen a la luz secretos familiares y tensiones que ponen en evidencia los conflictos internos y sociales de los personajes. La película no ofrece respuestas simples y muestra la complejidad de la justicia.

Crímenes de familia NETFLIX. Crímenes de familia NETFLIX En paralelo, la historia incluye la situación de Gladys, la empleada doméstica de la familia, que enfrenta su propio proceso judicial. Esto amplía la mirada del film y muestra cómo la justicia puede afectar de manera distinta según la posición social y los recursos de cada persona.

La película cuenta con un gran elenco, entre los que destacan: Cecilia Roth como Alicia Campos, Miguel Ángel Solá, Benjamín Amadeo, Sofía Gala Castiglione, María Marull y Paola Barrientos, entre otros.

Es una opción recomendada para quienes buscan cine argentino con historias complejas. Invita a pensar sobre justicia, ética y vínculos familiares.