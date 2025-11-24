Netflix estrena la última temporada de Stranger Things y estas son las fechas de los capítulos

La última temporada de la serie se estrenará en partes. El capítulo final estará disponible en Netlfix el último día del año.

La serie más esperada llega a su fin y desde el 26 de noviembre la audiencia podrá disfrutar de la última temporada de Stranger Things en Netflix. La producción se transformó en un fenómeno global desde su estreno en 2016.

Netflix: el final más esperado El adelanto del final muestra un desenlace lleno de tensión y emoción donde los protagonistas se enfrentarán a un gran desafío.

Para ponerle más suspenso la última temporada se irá estrenando en partes separadas. Los primeros cuatro episodios estarán disponibles en Netflix desde el 26 de noviembre. El 25 de diciembre se sumarán tres episodios más y la gran final será el 31 de diciembre.

En los últimos episodios de la serie se vio que Vecna/Henry/Número uno fue derrotado y logró tomar el control de Hawkins. Es por eso que en esta temporada debería verse la batalla final contra la macabra criatura.

En este caso habrá un salto en el tiempo y los actores de la serie se verán mayores. “Los personajes ya van a estar en acción, ya van a tener un objetivo y un impulso, y creo que eso les dará al menos un par de horas y hará que esta temporada se sienta realmente diferente”, señalaron los mentores de la serie.