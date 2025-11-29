Marley y Flor Peña volverán a trabajar juntos en 2026: cuál es el canal que los quiere

Marley y Florencia Peña, la dupla cómica que marcó la televisión argentina, están muy cerca de confirmar un proyecto conjunto para 2026.

¿Cuál es el canal que quiere a Marley y Flor Peña para el año que viene? / Captura Telefe

Una de las parejas más queridas y exitosas del entretenimiento argentino está a punto de concretar un regreso que sacudirá el panorama del streaming. Marley y Florencia Peña, la dupla que compartió años de risas y complicidad, recibieron una propuesta estelar para unirse a Olga el próximo año.

Marley y Flor Peña harán un gran cambio en sus carreras Si bien Marley y Florencia Peña tienen una trayectoria consolidada en la televisión, este sería su primer desembarco propio en el ambiente digital. Además, sus apariciones conjuntas en programas como Por el Mundo y LPA siempre han demostrado la química intacta que los caracteriza.

flor peña y marley (2) La dupla compartía pantalla en 2003 con su exitoso programa El show de la tarde en Telefe. Archivo MDZ Según la información exclusiva confirmada por el portal PrimiciasYa, la propuesta es contundente y apunta a recrear el espíritu humorístico de sus antiguos éxitos. El canal de streaming los quiere a toda costa para el próximo año, por lo que busca capitalizar su energía y su probada capacidad para el entretenimiento.

flor peña y marley (1) La actriz y el conductor, en la antesala de su primer ciclo digital propio. Archivo MDZ Actualmente, las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada. Se ha revelado que ya concretaron varias reuniones entre las partes. La única traba pendiente para sellar el acuerdo es de índole económica.