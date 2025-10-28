El conductor de Telefe decidió revelar en su cuenta de Instagram la información y sorprendió a sus seguidores.

Marley ha sido en las últimas semanas la figura que todos los programas querían entrevistar debido a que fue elegido como el famoso reemplazo de Maxi López en MasterChef tras el viaje que realizó el ex de Wanda Nara a Europa. Ahora fue nuevamente noticia por una cirugía que se realizó.

La figura de Telefe decidió compartir los detalles en sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores: "Acá estoy, listo para el segundo ojo... Parezco un pirata. Ojo izquierdo ya veo perfecto y ahora vamos por el ojo derecho".

Video: Marley fue sometido a una cirugía y lo mostró en sus redes sociales Marley fue sometido a una cirugía y lo compartió en sus redes sociales En el video que compartió el conductor de Por el Mundo, se lo puede ver con apósito que le cubría uno de sus ojos. Posteriormente, filmó cómo el cirujano comenzaba el proceso en su ojo derecho para mejorar la visión, ya que, como expresó Marley se encontraba con problema de vista.