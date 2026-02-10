"Mateamos y vamos a cenar": Gabriela Sari aclaró qué pasa realmente con Facundo Arana tras su separación

Entre el surf y las cenas compartidas, Gabriela Sari y Facundo Arana mantienen un contacto diario que hoy está bajo la lupa de la farándula.

El mundo del espectáculo volvió a posar sus ojos sobre Facundo Arana tras su reciente ruptura con María Susini. En medio de un verano cargado de versiones, los rumores de un posible romance con Gabriela Sari cobraron fuerza en redes sociales.

Gabriela Sari contó todo sobre su vínculo con Facundo Arana. La química entre ambos, que nació hace décadas en los sets de grabación, despertó la curiosidad de los seguidores, obligando a la actriz a salir a escena para poner blanco sobre negro respecto al presente que los mantiene unidos en la ciudad balnearia.

El lazo inquebrantable que une a Gabriela Sari y Facundo Arana Al ser consultada por el cronista de El Trece, la actriz no dudó en remontarse a los orígenes de su amistad para explicar el cariño que los une. "Somos familia desde hace años, desde que empezamos a trabajar juntos en Muñeca brava nos adoptamos mutuamente", sentenció con firmeza.

JMqHSC3uWi_1300x900__original Gabriela Sari y Facundo Arana se reencontraron en Mar del Plata y estallaron los rumores. Archivo MDZ Para Sari, la viralización de sus encuentros actuales no debería sorprender, ya que la integración entre sus círculos íntimos viene de larga data: "Yo siempre subí cosas con él, con Donna, con Daro, con María, hemos subido muchas fotos todos juntos. Ahora, quizás, por cierta situación diferente puede llamar más la atención, pero es lo mismo".

Gabriela-Sari.jpg Los actores forjaron un vínculo inquebrantable desde las grabaciones de Muñeca Brava. Archivo MDZ Lejos de esquivar las preguntas sobre el estado anímico de Facundo Arana tras su distanciamiento de Susini, Gabriela lo describió en un momento de gran vitalidad. La actriz destacó la fortaleza de su colega y su pasión por el deporte en la costa: "Divino, me encanta verlo en Mar del Plata. A él le gusta mucho, va, viene, va a surfear, no para. Él es una persona muy fuerte, además muy conectada con el arte y con la familia misma. Yo lo veo muy bien".