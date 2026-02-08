El llamativo mensaje de Gabriela Sari tras los rumores de romance con Facundo Arana

La actriz compartió una sorpresiva publicación en medio de los rumores que la vinculan al ex de María Susini.

En los últimos días, el periodista Federico Flowers compartió pruebas de que Facundo Arana y Gabriela Sari se habrían acercado tras la separación del actor con María Susini. Gabriela es la ex de Darian "Rulo Schijman" , conocido cronista y periodista de la televisión.

"Hay mucho coqueteo en redes sociales... Él sube una foto y ella responde con caritas con corazones y hay una foto donde él sale con girasoles de fondo y ella responde 'puro amor'", comentó el panelista de El Nueve sobre las pruebas que vio en las redes.

Darian Rulo Schijman rompió el silencio en las últimas horas y de forma irónica subió la información con una rotunda frase: "Estoy sorpresa. ¿Está chequeado? Hubiésemos swingueado el año pasado".

El mensaje de Gabriela Sari tras los rumores de romance con Facundo Arana Gabriela Sari La frase que subió Gabriela Sari. Foto: Instagram / @gabrielasari. En las últimas horas también se volvió viral un posteo que realizó Gabriela tras los rumores de romance con Facundo Arana: "Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras", frase de la recordada Frida Kahlo y que a Gabriela le llamó la atención.