Escondida en streaming, esta serie británica con puntaje perfecto es ideal para ver esta semana

En el diverso mundo del streaming , hay opciones para todos. Hay series diseñadas para gustarle a todo el mundo, y también hay propuestas que a través de la extravagancia y el humor negro, narran historias que salen de lo común.

En ese terreno juega Rivales (Rivals), una producción británica estrenada en 2024 y disponible en Disney+ . Basada en la novela homónima de Jilly Cooper de 1988, es una serie que se mete de lleno en un mundo cargado de ambición, sexo, poder y egos desatados.

La historia se sitúa en el exclusivo y competitivo mundo de los medios de comunicación y la élite social británica de los años 80 . En el centro está la guerra personal y profesional entre dos hombres poderosos, cuyas ambiciones desmedidas terminan arrastrando a todo su entorno.

Por un lado encontramos a Rupert Campbell-Black, un aristócrata carismático, provocador y acostumbrado a salirse siempre con la suya. Rupert vive entre el lujo, el deporte y los excesos, convencido de que las reglas están hechas para otros. Su camino se cruza y choca de frente con el de Tony Baddingham, un magnate de los medios tan ambicioso como rencoroso, que construyó su poder a base de influencia, contactos y una obsesión enfermiza por ganar.

La rivalidad entre ambos no tarda en escalar. Lo que comienza como una disputa por el control y el prestigio dentro del mundo televisivo británico se convierte en una guerra abierta donde todo vale. Tony no soporta la presencia de Rupert, su magnetismo natural y la facilidad con la que se mueve en los círculos de poder. Rupert, por su parte, disfruta provocarlo, empujando límites y exponiendo debilidades. El choque entre los dos termina arrastrando a todo su entorno, desde socios hasta parejas y familiares.

rivales Una serie que retrata con mucha ironía a la alta sociedad de la década de los 80. Disney+

En ese entramado aparece Declan O’Hara, un hombre más moderado, recién llegado al juego grande del poder mediático, que intenta abrirse camino sin vender del todo su alma. Junto a él está Taggie O’Hara, su hija, una figura clave para entender el costado más humano de la historia, incómoda frente al cinismo que la rodea.

Sin entrar en grandes spoilers, Rivales propone un retrato ácido de una sociedad obsesionada con el estatus. Hay traiciones, romances cruzados, alianzas que duran poco y una constante sensación de que nadie está realmente a salvo.

El origen de la serie está en la novela homónima de Jilly Cooper, publicada en los años 80 y convertida en un fenómeno editorial en el Reino Unido. Aquellos libros retrataban con ironía y cierto descaro el detrás de escena de la clase alta británica, algo que la adaptación televisiva retoma y actualiza sin perder el espíritu original.

Uno de los grandes atractivos de Rivales es su elenco. David Tennant lidera el reparto como el ambicioso y desagradable Tony Baddingham. A su lado están Aidan Turner, Katherine Parkinson, Victoria Smurfit, Alex Hassell, Nafessa Williams, Bella Maclean, Emily Atack, y Danny Dyer.

Tráiler de Rivales, disponible en Disney+

Rivales - tráiler subtitulado Disney+

La ficción logró algo que no es tan común en el streaming actual: consenso casi total entre la crítica y el público. En el sitio Rotten Tomatoes, la serie cuenta con 95% de aceptación por parte de la crítica, y un 90% por parte del público. La serie abraza el escándalo, el humor ácido y la guerra de clases con una seguridad que se vuelve adictiva. Ese tono descarado, casi festivo, es parte de su encanto y también de su identidad. Hay sexo, hay ambición desmedida, hay personajes que rozan la caricatura, pero también hay una mirada satírica lo suficientemente afilada como para que todo tenga sentido.

Con 8 episodios y una segunda temporada que llegará a Disney+ en el mes de mayo, Rivales es una de las apuestas más entretenidas que hoy ofrece el streaming.