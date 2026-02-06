Cinco estrenos imperdibles en streaming para maratonear este fin de semana

El streaming no afloja y vuelve a renovar su catálogo con títulos diseñados para maratonear. Entre regresos esperados, thrillers intensos, romances que suben la temperatura y películas, las plataformas suman estrenos para todos los gustos y estados de ánimo.

A continuación repasamos algunos de los estrenos más fuerte de esta semana con nuevas temporadas, series que ya venían generando ruido y películas que merecen una segunda oportunidad. Desde abogados al borde del colapso hasta espías retirados, romances deportivos y amenazas tecnológicas, estas son algunas de las novedades más comentadas para sumar a la lista.

Con tres exitosas temporadas, El abogado de Lincoln volvió a Netflix con su cuarta temporada. Basada en los libros de Michael Connelly, la ficción sigue al abogado Mickey Haller quien lleva adelante distintos casos a lo largo de cada temporada.

En esta cuarta entrega, Haller se enfrenta a su caso más desafiante hasta el momento: demostrar su propia inocencia tras ser acusado de asesinato. El protagonista debe usar todas sus habilidades como abogado para defenderse a sí mismo, navegando un laberinto de conspiraciones, pruebas manipuladas y secretos que amenazan con destruir no solo su carrera, sino también su reputación y relaciones personales.

Los 10 nuevos episodios de la ficción ya se encuentran disponibles en Netflix, y trae de regreso a Manuel García Rulfo de protagonista.

Unfamiliar | Netflix

unfamiliar 01 Unfamiliar, el nuevo thriller de espionaje alemán de Netflix. Netflix

Netflix lanzó un nuevo thriller de espionaje alemán, que combina lo mejor del género con acción, drama familiar y secretos profesionales que terminan saliendo a la luz.

Unfamiliar sigue a Simon y Meret Schäfer son una pareja casada que en el pasado trabajaron como agentes del Servicio de Inteligencia Exterior de Alemania (BND). Tras retirarse y vivir de incógnito en Berlín durante dieciséis años bajo identidades falsas, dirigen un refugio secreto conocido como The Nest: una safe house para personas que necesitan desaparecer. Todo cambia cuando un hombre herido aparece buscando ayuda, lo que desata recuerdos y peligros del pasado, desmoronando todo a su paso.

Unfamiliar - tráiler oficial

Con solo 6 episodios, Unfamiliar es de esas series ideales para maratonear y devorar cada uno de los episodios.

Heated Rivalry |HBO Max

heated rivalry Hudson Williams y Connor Storrie protagonizan Heated Rivalry. Crave

HBO Max finalmente estrenó la serie que viene dando que hablar desde su lanzamiento en noviembre del año pasado. Heated Rivalry (o Más que rivales) se basa en la novela Game Changers de Rachel Reid, y cuenta el romance entre dos jugadores de hockey sobre hielo.

La historia sigue a Shane Hollander, estrella canadiense de la Major League Hockey, e Ilya Rozanov, capitán del equipo rival de Estados Unidos, quienes comienzan como enemigos acérrimos en la pista. A lo largo de la temporada, su relación evoluciona desde la pura rivalidad hasta un romance secreto y apasionado que se extiende por años mientras ambos compiten por la gloria deportiva. A medida que sus carreras avanzan, los protagonistas han de lidiar con la presión mediática, la exposición pública y el miedo a que su relación afecte sus vidas profesionales en un deporte tradicionalmente ligado a la masculinidad y la seriedad.

Heated Rivalry (Tráiler subtitulado)

La química entre los actores Hudson Williams y Connor Storrie es lo mejor de la serie. Eso sí, para cualquier espectador que decida verla, hay que tener en cuenta que la serie tiene varias escenas íntimas bastante explícitas. Heated Rivalry cuenta con 6 episodios, y los primeros tres ya se encuentran disponibles en HBO Max.

Cegadas por el sol | Prime Video

cegados por el sol.jpg Ralph Fiennes y Tilda Swinton se ponen al frente de este drama psicológico. Fox Searchlight Pictures

En 2015, el director italiano Luca Guadagnino estrenó Cegados por el sol. Se trata de un drama protagonizado por Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Dakota Johnson y Matthias Schoenaerts. También es una remake de La Piscine, la película de 1969 de Jacques Deray con Alain Delon.

La cinta sigue a Marianne Lane, una mundialmente famosa cantante de rock que se está recuperando de una operación junto a su novio Paul, en la isla italiana de Pantelleria. Su paz se ve interrumpida por la llegada de Harry, un antiguo amante de Marianne, acompañado de Penelope, una joven que afirma ser su hija. La presencia de Harry, con su personalidad audaz y provocadora, y la tensión evidente entre Marianne y su ex, desencadena una serie de juegos de poder, tensión sexual, celos y conflictos emocionales entre los cuatro.

Cegados por el sol (2015) - tráiler subtitulado

Esta película forma parte de la trilogía del Deseo de Guadagnino, integrada por Yo soy el amor (2009) y Llámame por tu nombre (2017), a través de las cuales explora el deseo, la traición y las complejidades del amor adulto. Desde este asemana, el filme se encuentra disponible en Prime Video.

M3GAN 2.0 (HBO Max)

m3gan 2.0

HBO Max acaba de estrenar Megan 2.0, la secuela de ciencia ficción de la película del mismo nombre lanzada en 2022. La cinta sigue a una ingeniera que queda a cargo de su sobrina y que diseña una muñeca con inteligencia artificial llamada Megan, y que pronto se convierte en su peor pesadilla.

Esta continuación retoma la historia dos años después de los sucesos de la primera película, cuando una nueva amenaza tecnológica aparece. Se trata de AMELIA, un androide militar diseñado para misiones de infiltración y combate, creado mediante tecnología robada del M3GAN original. AMELIA se vuelve impredecible y peligrosa, lo que obliga a Gemma a tomar la drástica decisión de rehabilitar y resucitar a M3GAN, con mejoras para enfrentar a AMELIA y detener el caos que amenaza a la humanidad.

M3gan 2.0 Tráiler

Al igual que la primera entrega, esta secuela vuelve a combinar acción, terror, comedia y elementos tecnológicos para abordar la autoconsciencia artificial, la colaboración entre humanos y máquinas, y el peligro que conlleva la militarización de la IA.