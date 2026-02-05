La serie con 9 episodios que tiene puntaje perfecto y se basa en hechos reales

Las series basadas en hechos reales se convirtieron en uno de los grandes imanes del streaming . Historias que no solo reconstruyen el pasado, sino que lo abordan desde el conflicto, la tensión política y las consecuencias humanas.

Para quienes disfrutan este tipo de propuestas, Disney+ tiene una miniserie que atrapa desde el primer episodios. Se trata de No digas nada (Say Nothing), una ficción estrenada en 2024 en Hulu , que se mete de lleno en el conflicto de Irlanda del Norte, conocido como The Troubles, a través de una historia de asesinatos y memoria que abarca cuatro décadas.

La serie se sitúa en Irlanda del Norte durante los años 70, una de las décadas más violentas del conflicto entre republicanos y unionistas. En este contexto conocemos a las hermanas Dolours y Marian Price, quienes se suman activamente al Ejército Republicano Irlandés (IRA). Criadas en un entorno marcado por la represión británica y la violencia cotidiana, ambas creen estar luchando por una causa justa y por la independencia de su país.

No digas nada se lanzó en 2024 y cuenta con 9 episodios.

A medida que se involucran cada vez más en la organización, las hermanas pasan de tareas menores a operaciones de alto riesgo, convirtiéndose en piezas clave dentro de este engranaje armado. A lo largo de los 9 episodios, la serie va mostrando ese proceso de radicalización desde adentro. Cómo la militancia absorbe sus vidas, rompe vínculos familiares y las obliga a aceptar reglas estrictas, donde el silencio absoluto es una ley incuestionable.

A la par se desarrolla la historia de la desaparición de Jean McConville, una mujer viuda y madre de diez hijos, acusada por el IRA de colaborar con las fuerzas británicas. Su secuestro, ejecutado por miembros de la propia organización, se transforma en un punto de quiebre para todos los involucrados.

no digas nada 02 Las hermanas Dolours Price y Marian Price son las protagonistas de esta cruda historia. FX / Hulu

La narración alterna entre el pasado y el presente. Por un lado, reconstruye los años más violentos de The Troubles, mostrando atentados, operativos clandestinos y la vida bajo vigilancia constante. Por otro, se sitúa muchos años después, cuando algunos de los protagonistas intentan reconstruir lo ocurrido, mientras otros siguen atrapados en el pacto de silencio que impuso la organización.

No digas nada se basa en el libro homónimo del periodista y escritor Patrick Radden Keefe, quien reconstruyó casos reales vinculados al IRA y a las desapariciones forzadas durante el conflicto norirlandés. Esa base documental le da un peso extra a cada escena y dialoga de forma directa con debates actuales sobre memoria, justicia y verdad.

En el elenco encontramos a Lola Petticrew junto a Hazel Doupe , Josh Finan y Anthony Boyle, conocido por interpretar a Arthur Guiness en la serie La casa Guiness, estrenada el año pasado en Netflix.

La prensa especializada elogió su guion, su rigor histórico y su puesta en escena sobria pero efectiva. Muchos destacaron su valentía al retratar un tema sensible sin bajar línea ni buscar golpes bajos. En el sitio Rotten Tomatoes, el drama cuenta con una aprobación de 94%, lo que la coloca entre las mejores series de los últimos años.

No digas nada es una de esas series escondidas en el streaming que vale la pena ver ya que retrata un conflicto poco conocido, poniendo el drama y el suspenso en sus personajes y sus dilemas morales. Y en cómo el idealismo y la violencia ejercida a ciegas deja cicatrices para toda la vida.