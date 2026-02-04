La serie de espías castigados de la inteligencia británica que engancha desde el minuto uno

Está en AppleTV y es una serie que pocos conocen pero que la crítica adora. Actualmente tiene 5 temporadas y una ya viene en camino.

La serie sigue a un grupo de agentes relegados dentro de la inteligencia británica, obligados a enfrentar misiones que nadie quiere.

Encontrar una serie para empezar puede ser más difícil de lo que parece: hay tanto para elegir que todo suena parecido. Si la idea es engancharse con una historia inteligente, con humor ácido y capítulos que avanzan sin relleno, Slow Horses es una de esas opciones que se disfrutan rápido, sobre todo si te interesan los thrillers de espionaje con personajes imperfectos.

La serie se mete en el costado menos glamoroso de los servicios secretos británicos. En lugar de agentes impecables y misiones de película, acá el foco está en un grupo de "castigados" del MI5, el servicio de inteligencia del Reino Unido: personas que cometieron errores, metieron la pata o quedaron fuera del circuito principal. Por eso terminan en un destino que parece una oficina sin futuro, donde el objetivo es pasar desapercibidos… aunque eso dura poco.

Una serie que te engancha desde el principio El motor de la historia es simple y efectivo: cuando aparece un caso que amenaza con desbordar, este equipo termina involucrado, casi siempre de la peor manera y contra todo pronóstico. A partir de ahí, la serie juega con la tensión propia del espionaje —vigilancias, operaciones, secretos— pero le suma un tono particular: diálogos filosos, situaciones incómodas y una mirada más irónica sobre cómo funcionan las estructuras de poder.

Actualmente esta serie tiene 5 temporadas y se encuentra en AppleTV.

slow horses Con capítulos ágiles y tensión constante, la serie se sostiene en personajes imperfectos y giros que evitan el relleno. AppleTV Mirá el trailer de esta nueva serie Embed - Slow Horses es una serie atrapante sobre espías Uno de los grandes atractivos es su protagonista, Jackson Lamb, protagonizado por Gary Oldman, un jefe tan brillante como insoportable. Lejos de ser un líder carismático, es áspero, provocador y capaz de hundir a cualquiera con una frase, pero también entiende el juego como pocos. Ese contraste le da personalidad a la serie y hace que cada capítulo tenga algo más que intriga: hay clima, ritmo y una dinámica de grupo que se vuelve adictiva.