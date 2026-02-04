La serie de espías castigados de la inteligencia británica que engancha desde el minuto uno
Está en AppleTV y es una serie que pocos conocen pero que la crítica adora. Actualmente tiene 5 temporadas y una ya viene en camino.
Encontrar una serie para empezar puede ser más difícil de lo que parece: hay tanto para elegir que todo suena parecido. Si la idea es engancharse con una historia inteligente, con humor ácido y capítulos que avanzan sin relleno, Slow Horses es una de esas opciones que se disfrutan rápido, sobre todo si te interesan los thrillers de espionaje con personajes imperfectos.
La serie se mete en el costado menos glamoroso de los servicios secretos británicos. En lugar de agentes impecables y misiones de película, acá el foco está en un grupo de "castigados" del MI5, el servicio de inteligencia del Reino Unido: personas que cometieron errores, metieron la pata o quedaron fuera del circuito principal. Por eso terminan en un destino que parece una oficina sin futuro, donde el objetivo es pasar desapercibidos… aunque eso dura poco.
Una serie que te engancha desde el principio
El motor de la historia es simple y efectivo: cuando aparece un caso que amenaza con desbordar, este equipo termina involucrado, casi siempre de la peor manera y contra todo pronóstico. A partir de ahí, la serie juega con la tensión propia del espionaje —vigilancias, operaciones, secretos— pero le suma un tono particular: diálogos filosos, situaciones incómodas y una mirada más irónica sobre cómo funcionan las estructuras de poder.
Uno de los grandes atractivos es su protagonista, Jackson Lamb, protagonizado por Gary Oldman, un jefe tan brillante como insoportable. Lejos de ser un líder carismático, es áspero, provocador y capaz de hundir a cualquiera con una frase, pero también entiende el juego como pocos. Ese contraste le da personalidad a la serie y hace que cada capítulo tenga algo más que intriga: hay clima, ritmo y una dinámica de grupo que se vuelve adictiva.
Además, Slow Horses funciona bien para maratonear porque no estira las historias más de la cuenta. Tiene temporadas cortas, conflictos claros y un tono que combina suspenso con momentos de humor negro, sin romper la tensión. Es ideal para quienes quieren un thriller que no se tome demasiado en serio, pero que igual sostenga misterio y sorpresa. En resumen, si te gustan las series de espionaje con giros, personajes raros y una narrativa ágil, Slow Horses es una apuesta segura para sumar a la lista.
Slow Horses mantiene una recepción crítica ampliamente positiva desde su estreno y es considerada una de las series de espionaje mejor valoradas de los últimos años. En sitios especializados como Rotten Tomatoes, la producción registra altísimos porcentajes de aprobación de la crítica, con varias temporadas cerca o en el 100%. En Metacritic, sus puntajes se ubican de forma consistente en la franja de "críticas generalmente favorables", mientras que en IMDb alcanza una calificación elevada por parte del público. En líneas generales, la serie es destacada por su guion, su tono y las actuaciones, lo que la consolida como una apuesta sólida dentro del género.