La serie de comedia que pocos tenían en el radar y hoy da que hablar en Prime Video

Con humor incómodo, episodios breves y una oficina convertida en un pequeño caos diario, esta serie de Prime Video logró una recepción más positiva de la que muchos imaginaban antes de su estreno.

La serie transcurre en la sucursal de Jabones Olimpo en Aguascalientes y sigue a un grupo de empleados atravesados por la rutina, el desorden y un jefe imposible.

En un panorama cargado de estrenos que suelen apoyarse en fórmulas ya conocidas, esta serie de Prime Video encontró una manera de llamar la atención por un motivo bastante simple: terminó sorprendiendo.

Lo que para muchos podía quedar en una curiosidad pasajera se transformó en una comedia que empezó a recibir comentarios más positivos de lo esperado, sobre todo por su capacidad para hacer propio un universo que parecía difícil de volver a tocar.

Un remake que es realmente bueno La historia se mete en el día a día de los empleados de Jabones Olimpo, una oficina regional atravesada por la rutina, las tensiones internas y un jefe que convierte cualquier jornada laboral en una sucesión de momentos incómodos. Al frente está Jerónimo Ponce III, heredero del puesto y responsable de gran parte del caos que domina ese espacio, rodeado por compañeros que intentan sobrevivir entre reuniones absurdas, comentarios fuera de lugar y una convivencia cada vez más difícil de disimular frente a cámara.

image En redes y primeras reseñas, la serie de Prime Video sorprendió porque varios comentarios coincidieron en que funciona mejor de lo que se esperaba antes de su llegada. Prime Video Con formato de falso documental, la serie sigue a ese grupo de oficinistas mientras intenta sostener la rutina en una empresa familiar donde casi nada funciona como debería. Entre chismes, incomodidades, rivalidades y pequeños desastres cotidianos, la trama pone el foco en los vínculos laborales y en todo lo absurdo que puede esconderse detrás de una jornada aparentemente normal.

Una serie que sorprendió Uno de los puntos que más ayudó a su recepción fue justamente ese tono. Las primeras reseñas destacaron que la serie logra encontrar una personalidad propia, con un elenco que responde bien y una producción sólida dentro del estilo mockumentary. Incluso entre quienes arrancaron con bastante escepticismo, aparecieron comentarios que remarcan que funciona mejor de lo que muchos suponían.