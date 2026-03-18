Cambio del huso horario en Europa: cuándo se realiza y qué diferencia habrá con Argentina

El cambio de horario en Europa vuelve a ponerse en marcha a fines de marzo y, como ocurre cada año, reabre una duda habitual entre quienes viajan, trabajan o tienen contacto diario con ese continente: qué países adelantan el reloj y cuántas horas de diferencia quedan con la Argentina .

En 2026, el ajuste se hará en la madrugada del domingo 29 de marzo y seguirá vigente, al menos, hasta el 25 de octubre.

Dentro de la Unión Europea , el esquema continúa coordinado. Los países del bloque adelantan una hora el reloj el último domingo de marzo y vuelven al horario estándar el último domingo de octubre, una medida que sigue regulada por la normativa comunitaria. Aunque desde hace años existe un debate para eliminar este sistema, por ahora no hubo una decisión final y el cambio estacional sigue en pie para 2026.

El dato más útil pasa por la diferencia horaria con los principales países europeos. Argentina se mantiene todo el año en UTC-3 y no aplica horario de verano. España peninsular, Francia y Alemania están hoy en UTC+1, por lo que llevan 4 horas de ventaja con Argentina; cuando entren en horario de verano, pasarán a UTC+2 y la diferencia crecerá a 5 horas.

En el caso del Reino Unido, el mecanismo también sigue vigente, aunque con otra denominación: pasa de Greenwich Mean Time a British Summer Time. Según el gobierno británico, en 2026 los relojes se adelantarán el 29 de marzo y se atrasarán el 25 de octubre. Para la Argentina, eso significa que el Reino Unido normalmente está 3 horas por delante, pero durante el horario de verano quedará 4 horas adelante .

shutterstock_1155642415 Con el nuevo cambio horario, España, Francia y Alemania quedarán 5 horas por delante de Argentina, mientras que el Reino Unido tendrá una diferencia de 4 horas. Shutterstock

Más allá de la UE y del Reino Unido, no toda Europa cambia la hora. Islandia no aplica horario de verano; Rusia, Bielorrusia y Turquía también dejaron atrás ese sistema y mantienen el mismo horario durante todo el año. Por eso, cuando llega este período, Europa no queda completamente unificada en la práctica, aunque sí lo hace en gran parte del continente occidental y central.

En concreto, desde el 29 de marzo de 2026 la diferencia con la Argentina quedará así en buena parte de Europa: España, Francia, Italia y Alemania estarán 5 horas por delante, mientras que el Reino Unido quedará 4 horas adelante. Es un dato clave para vuelos, reuniones, eventos deportivos y cualquier actividad que dependa de horarios compartidos entre ambos lados del Atlántico.

El huso horario en Argentina

Argentina también tuvo durante años un esquema de cambio horario parecido al que todavía se usa en Europa. La idea era adelantar los relojes en los meses de más calor para aprovechar mejor la luz natural de la tarde y reducir el consumo eléctrico, sobre todo en momentos de alta demanda energética. Ese sistema se apoyaba en un esquema de dos horarios, con una hora para invierno y otra para verano.

En la práctica, el país pasó a moverse entre UTC-3 y UTC-2, según la época del año. Durante el horario de verano, los relojes se adelantaban una hora, mientras que en los meses más fríos se regresaba al horario habitual. Con el tiempo, la medida empezó a generar cuestionamientos por su impacto desigual según la región y por las dudas sobre si realmente producía el ahorro energético esperado.

Ese mecanismo dejó de aplicarse de forma estable y, desde 2010, Argentina mantiene la misma hora oficial durante todo el año, en UTC-3. Así, el país abandonó la costumbre de adelantar o atrasar los relojes entre verano e invierno, algo que todavía sigue vigente en buena parte de Europa.

Sin embargo, la discusión volvió a escena con un proyecto impulsado por Julio Cobos. La iniciativa propone recuperar un sistema de dos horarios: UTC-4 para el período invernal y UTC-3 para la etapa estival, con el argumento de acercar la hora oficial a la luz solar real y mejorar el uso de la energía. El tema incluso ya obtuvo media sanción en Diputados y reabrió un debate que en Argentina parecía cerrado.