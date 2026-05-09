Los 3 mejores teléfonos de Huawei en Argentina: modelos destacados y precios

La compañía asiática regresó al mercado local con una propuesta sólida para competir en el segmento premium. Los nuevos teléfonos de Huawei en Argentina ofrecen tecnologías avanzadas en fotografía y rendimiento energético para usuarios exigentes. La disponibilidad en tiendas oficiales permite acceder a beneficios como cuotas sin interés y planes de canje oficiales.

El Huawei Mate 80 Pro es el nuevo estandarte de la marca en el país. Posee una memoria RAM de 16 GB y un almacenamiento interno de 512 GB, lo que garantiza una gestión de procesos veloz. El diseño exterior utiliza el concepto de Anillo Espacial Dual, un elemento que identifica a la serie Mate desde hace años. Su batería tiene una capacidad de 5750 mAh y cuenta con un sistema de carga rápida eficiente para reducir los tiempos de espera.

El Huawei Mate 80 Pro utiliza un diseño de anillo espacial y una cámara True-to-colour para lograr fotografías profesionales.

En Mercado Libre, el precio sugerido es de $3.299.999 , aunque existe una oferta de preventa que ubica el valor en $2.599.999 . La cámara utiliza la tecnología True-to-Colour para capturar tonos reales en diversas condiciones de luz. Además, integra un sistema de disipación de calor avanzado para mantener la temperatura bajo control durante el uso intenso.

Huawei Pura 80 Pro

La línea Pura se especializa en la experiencia fotográfica de nivel profesional. El modelo Huawei Pura 80 Pro cuenta con una cámara principal Ultra Chroma de 1 pulgada y un lente macro telefoto de alta iluminación. Estas especificaciones permiten tomar fotos detalladas incluso en ambientes oscuros. El celular viene con 12 GB de RAM y 512 GB de espacio para archivos y aplicaciones.

Huawei Pura La serie Pura destaca por su sensor Ultra Chroma y un acabado en cristal mate con bordes planos. Imagen generada con IA

El costo actual en la tienda oficial de Huawei es de $2.629.999, con un descuento disponible que deja el precio final en $1.749.999. Su batería de 5170 mAh soporta el uso diario sin dificultades y utiliza inteligencia artificial para reducir el ruido en las comunicaciones. El diseño de bordes planos y cristal mate le otorga una apariencia moderna y sobria.

Huawei nova 14 Pro

El Huawei nova 14 Pro apunta a un público que prioriza la creación de contenido y las redes sociales. Se diferencia por incluir una cámara frontal doble de 50 megapíxeles que permite selfies y videos con retoque automático por IA. El sistema admite gestos inteligentes para controlar diversas funciones del software de forma remota. Su hardware incluye 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Huawei Nova El modelo nova 14 Pro incluye una cámara frontal doble de 50 MP y herramientas de retoque con inteligencia artificial. Imagen generada con IA

En la plataforma de ventas, el valor de lista es de $1.459.999, pero se puede conseguir por $944.999 gracias a las promociones vigentes. La batería posee 5500 mAh y el equipo tiene conectividad NFC para pagos digitales y otras gestiones rápidas. Es una de las opciones más equilibradas en Argentina para quienes buscan potencia y una estética llamativa en color azul o negro.