Huawei regresa a la Argentina con el Huawei Mate 80 Pro: precio y detalles del nuevo teléfono

Huawei presentó hoy su nuevo catálogo de productos para el mercado local. El regreso de la línea Mate a la Argentina marca un punto de giro para la competencia en el sector de dispositivos móviles premium mediante el lanzamiento oficial del nuevo Huawei Mate 80 Pro .

Ocho años después del debut del Mate 20 Pro, la empresa vuelve a competir en el segmento más alto con un terminal que prioriza el rendimiento y la durabilidad. El Huawei Mate 80 Pro dispone de una memoria RAM de 16 GB y un almacenamiento interno de 512 GB. Estos componentes aseguran una experiencia veloz en el uso de aplicaciones exigentes y en la gestión de varias tareas en simultáneo.

La autonomía del equipo depende de una batería de 5.750 mAh. Para evitar el sobrecalentamiento durante el uso intensivo, la firma incorporó un sistema de disipación de calor por cambio de fase dual. Este desarrollo técnico es una novedad en la industria de los celulares. Además, el chasis cuenta con una cubierta de fibra vegana mejorada y un marco de aluminio protegido por Kunlun Glass de segunda generación. El dispositivo posee certificaciones IP58 e IP59, lo que garantiza protección contra el agua a alta presión y ambientes climáticos difíciles.

En el apartado fotográfico, este teléfono utiliza la tecnología True to Colour. La fotógrafa Coni Dietrich destacó que el sistema logra imágenes nítidas y una reproducción de color fiel en distintos escenarios. El sensor gran angular permite registrar escenas de gran amplitud sin perder definición en los bordes, mientras que el procesamiento de video ofrece estabilización constante.

El ecosistema de Huawei y su oferta en la Argentina

Junto al smartphone, la compañía anunció la llegada del Watch GT Runner 2. Este reloj inteligente está diseñado para personas que practican running y cuenta con una antena flotante 3D. El accesorio incluye un algoritmo de localización inteligente que mantiene la precisión del GPS incluso en zonas con poca señal. También posee un modo Maratón que funciona como un asistente personal para el entrenamiento.

Huawei Mate 80 Pro Portada El nuevo Huawei Mate 80 Pro presenta un diseño de cámaras circular que aloja sensores de alta capacidad lumínica. Shutterstock

Respecto al software, el Huawei Mate 80 Pro utiliza un sistema operativo propio que guarda similitudes con Android. Es importante considerar que los servicios de Google deben instalarse de forma externa por el usuario. El precio sugerido del terminal es de $3.299.000 pesos argentinos, aunque hay una preventa disponible hasta el 7 de mayo a un valor de $2.599.000. La marca ofrece la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés a través de su tienda oficial en Mercado Libre y en canales de venta de Personal y Claro. Por su parte, el reloj inteligente se consigue por un valor de $699.000 pesos argentinos. Con este despliegue, la firma busca recuperar su lugar en el mercado tecnológico nacional.