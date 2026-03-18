Miércoles con mejora del tiempo en Mendoza y ascenso de la temperatura
El pronóstico anticipa una jornada estable en Mendoza, con cielo mayormente despejado, sin lluvias y temperaturas en ascenso.
Luego de varios días marcados por la inestabilidad, el tiempo mejora este miércoles en Mendoza, con condiciones más estables y un leve ascenso de la temperatura. No se esperan precipitaciones.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica una jornada de tiempo bueno, con vientos leves del noreste que favorecerán un ambiente más templado en comparación con los días anteriores.
La mínima será de 13° durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 26° en horas de la tarde. En la zona de cordillera el cielo estará poco nuboso, también sin fenómenos relevantes previstos para la jornada.
El pronóstico extendido para Mendoza
Para el jueves 19 se espera poca nubosidad y ascenso de la temperatura, con inestabilidad hacia la noche y probabilidad de tormentas, vientos leves del este, Zonda en Malargüe y desmejorando en cordillera con precipitaciones, con una máxima de 31° y una mínima de 15°.
El viernes 20 estará mayormente nublado y ventoso, con lluvias y tormentas en la madrugada, descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sur y precipitaciones en cordillera, con una máxima de 24° y una mínima de 18°.
El sábado habrá cielo parcialmente nublado, con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste y condiciones similares en cordillera, con una máxima de 21° y una mínima de 14°.