España quedó asombrada por un descubrimiento arqueológico oculto durante 3.000 años

Un descubrimiento realizado en una zona montañosa de Mallorca puso bajo estudio una pieza de bronce que podría aportar nueva información sobre el pasado de Mallorca.

El descubrimiento reavivó el interés por los vestigios prehistóricos que aún permanecen ocultos en las montañas de Mallorca.

El descubrimiento de un pequeño objeto de bronce en la Serra de Tramuntana, en Mallorca, España, volvió a poner el foco en el pasado más antiguo de la isla. Se trata de una cabeza de toro de tamaño reducido, pero de gran valor para los arqueólogos por su rareza y por el buen estado en el que fue encontrada.

La pieza fue descubierta por el excursionista Josep M. Buils durante una caminata por la zona montañosa. Después del hallazgo, el objeto fue entregado a investigadores y más tarde quedó en manos del Consell de Mallorca, donde será analizado por especialistas.

De acuerdo con los arqueólogos, el hallazgo pertenecería al período postalayótico, una etapa de la prehistoria de Mallorca que se ubica hacia el final de la Edad del Bronce. En ese tiempo, las comunidades de la isla ya trabajaban con metales, fabricaban cerámica y desarrollaban distintos espacios con posible uso ritual.

image El objeto de bronce apareció durante una caminata y podría aportar nuevos datos sobre las antiguas sociedades de la isla. ArqueoTramuntana La pequeña cabeza de toro conserva rasgos reconocibles del animal, como el hocico y los ojos, representados de manera estilizada. Los especialistas creen que no era una pieza aislada, sino que habría formado parte de una escultura mayor o de algún objeto ceremonial o decorativo vinculado a un santuario o estructura ritual.

Para los investigadores, las representaciones de toros tenían una fuerte carga simbólica en muchas culturas prehistóricas del Mediterráneo. Este animal solía estar asociado con la fuerza, la fertilidad y la protección, ideas centrales en sociedades agrícolas que dependían de los ciclos naturales y de la prosperidad colectiva.