Netflix: los dos últimos capítulos de esta serie son alucinantes

Los dos últimos capítulos de esta serie de Netflix cambian todo. Revelan conexiones ocultas y resignifican escenas previas.

Julián Martínez

Una serie imperdible.

Las mariposas negras engancha desde el inicio y rompe todo en sus dos últimos capítulos. La serie de Netflix tiene drama, crimen y misterio con un final que sorprende. Un escritor en crisis acepta un trabajo extraño y queda atrapado en una historia oscura que crece, incomoda y no suelta hasta el cierre sin aviso previo.

Una serie tremenda

La trama presenta a un novelista bloqueado que no logra avanzar con su segundo libro. Vive con frustración y desgaste personal. En ese contexto aparece una propuesta inesperada: escribir las memorias de un hombre moribundo que quiere dejar su historia por escrito antes de morir.

El encargo parece simple al principio. El hombre empieza a relatar su vida con tono calmo. Pronto surgen confesiones inquietantes. Habla de crímenes cometidos en distintos momentos. Los detalles coinciden con hechos reales y eso despierta la curiosidad del escritor.

Cada encuentro suma tensión. El novelista duda, investiga y compara datos. Ya no sabe si escucha una confesión real o una ficción peligrosa. La serie juega con esa ambigüedad y mantiene al espectador atento a cada diálogo y cada silencio.

