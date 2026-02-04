Netflix: los dos últimos capítulos de esta serie son alucinantes

Los dos últimos capítulos de esta serie de Netflix cambian todo. Revelan conexiones ocultas y resignifican escenas previas.

Las mariposas negras engancha desde el inicio y rompe todo en sus dos últimos capítulos. La serie de Netflix tiene drama, crimen y misterio con un final que sorprende. Un escritor en crisis acepta un trabajo extraño y queda atrapado en una historia oscura que crece, incomoda y no suelta hasta el cierre sin aviso previo.

El encargo parece simple al principio. El hombre empieza a relatar su vida con tono calmo. Pronto surgen confesiones inquietantes. Habla de crímenes cometidos en distintos momentos. Los detalles coinciden con hechos reales y eso despierta la curiosidad del escritor.